في اليوم الـ 136 تواليًا.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" في غزة

غزة - فلسطين أون لاين

لليوم الـ 136 على التوالي، مازال شلال الدماء في غزة ينهمر بغزارة و"وجع"، ومازال صوت آلة الحرب الصهيونية يعلو على أصوات الأمان والسكينة داخل البيوت المتبقية، يتداخله صوت "قرقرة" بطون الأطفال في مناطق الشمال جرّاء حرب "التجويع" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني بحقهم، لم يترك الاحتلال منذ أكثر من أربعة شهور أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق المدنيين العزّل، قصَف البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، ودنّس المساجد، واقتحم المشافي واعتقل الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، دون أن يلق بالًا لقوانين أو مواثيق حماية الإنسان.

في متابعة فلسطين أون لاين لأبرز الإحصائيات، فقد ارتكب الاحتلال الصهيوني خلال الـ 24 ساعة 13 مجزرةً بحق العائلات في غزة، راح ضحيتها 127 شهيدًا و205 إصابة.

وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 28985 شهيدًا و68883 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد واصل الاحتلال حربه بالقصف المدفعي والجوي وشنّ عشرات الغارات على عدة مناطق متفرقة في قطاع غزة.

في خان يونس، أعلنت وزارة الصحة خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة تمامًا عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وأشارت الوزارة إلى أن الاحتلال اعتقل 70 من الكوادر الصحية، فيما اعتقل عشرات المرضى وهم على أسرّة العلاج واقتادهم إلى جهات مجهولة.

وأعلنت الوزارة ارتقاء 7 مرضى جرّاء انقطاع الأكسجين، محذّرة من تصاعد خطورة الوضع على بقية المرضى مع احتمالية ارتقاء عدد آخر خلال الساعات القادمة.

وأكدت مصادر صحفية ارتقاء 16 شهيدًا خلال الـ 24 ساعة الماصية جرّاء تواصل القصف الصهيوني على عدة مناطق في المدينة.

وتمكّن المسعفون من نقل جثامين 5 شهداء من خان يونس إلى مشفى النجار في مدينة رفح.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً غربي المدينة، فيما نفّذت الطائرات الحربية حزامًا ناريًا شرقي المدينة فجر اليوم.

في دير البلح، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "بركة" في منطقة البروك ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء وإصابة آخرين.

كما شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً جوية شرقي المدينة، فيما جددت المدفعية الصهيونية قصفها على المناطق الشرقية بشكل متواصل.

في الزوايدة، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 7 شهداء من تحت أنقاص منزل عائلة "حمد"، ليرتفع عدد الشهداء إلى 20 شهيدًا، ومازالت عملية البحث عن الأنقاض مستمرة حتى اللحظة.

في شمالي القطاع، ارتقى 5 شهداء معظمهم من الأطفال جرّاء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "الضابوس" في مشروع بيت لاهيا.

وأُصيب 4 مواطنين جرّاء استهداف مدفعية الاحتلال مجموعة من المواطنين شرق جباليا.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه الأهالي على شارع البحر غربي المدينة خلال انتظارهم وصول المساعدات.

ونفّذت الطائرات الصهيونية خلال ساعات المساء غارةً عنيفة على شارع الجلاء وسط مدينة غزة.

كما شنّت طائرات الاحتلال غارةً على المناطق الشرقية لمدينة غزة.