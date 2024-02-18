مظاهرات حاشدة في الرباط تنديدًا باستمرار العدوان على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

تظاهر آلاف المغاربة في وسط العاصمة الرباط، اليوم الأحد، دعمًا للقضية الفلسطينية، وللمطالبة بوقف حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول 2023.

كما حمل المتظاهرون الذين قدموا من مختلف المدن المغربية أعلام فلسطين وصور المسجد الأقصى وعددًا من صور شهداء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أكثر من 4 أشهر.

وأدان المشاركون في الوقفات التي دعت إليها هيئات مدنية مثل "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، ما وصفوه بـ “صمت الدول الغربية عما يقع بغزة، وعجز المؤسسات الأممية عن وضع حد للحرب".

وردّد المتظاهرون شعارات تطالب بحماية المدنيين بالقطاع، وبمنع "إسرائيل" من خططها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وحذروا من أي استهداف لمدينة رفح، ورفعوا لافتات تُطالب بإسناد ودعم الفلسطينيين بغزة، وملاحقة "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية.

من جهته، قال الناشط الحقوقي المغربي سيون أسيدون ذو الأصول اليهودية لرويترز "مظاهرة اليوم تركز على شعارين، هما رفض الإبادة وسياسة التجويع التي ينتهجها الكيان الصهيوني، وكذلك استنكار استمرار التطبيع رغم إدانته من عموم الشعب المغربي".