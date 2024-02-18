حماس: رفض حكومة الإرهاب الاعتراف بدولة فلسطينية يُشَكِّلُ تحدّياً للمنظومة الدولية

قالت حركة حماس، اليوم الأحد، إن تبنّي حكومة الإرهاب الصهيونية قراراً برفض الاعتراف بدولة فلسطينية، يَعترِف بها المجتمع الدولي؛ يُشَكِّلُ تحدّياً للمنظومة الدولية، وتأكيداً على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكدت الحركة، في بيان لها: "إن سياسة العدو الصهيوني منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من ثلاثين عاماً والمرتكِزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولاً إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم؛ تُحتّم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصَّلَف والتلاعُب الصهيوني بحقوق شعبنا ومصير المنطقة، ودعم نضال شعبنا ومقاومته، والاعتراف فوراً بحقوقه كافة".

وفي بيان منفصل، رحبت حماس، اليوم، بالبيان الختامي الصادر عن قمة الاتحاد الإفريقي ال37 المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الداعي لوقف العدوان على شعبنا، وسياسة العقاب الجماعي، وجريمة الإبادة، ورفع الحصار، والامتثال إلى قرارات محكمة العدل الدولية الخاصة بقطاع غزة.

وعبّرت الحركة، عن أملها في أن يتم ترجمة هذا البيان بخطوات عملية من كافة الدول الأفريقية الصديقة، بما يُسهم في وقف العدوان وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

كما دعت إلى قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني المجرم، ودعم نضال شعبنا الفلسطيني حتى نيل حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا طالبت في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام (إسرائيل) الأسلحة المحظورة دوليا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.

كما طالبت القمة (إسرائيل) بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

كما أدانت القمة الحرب الإسرائيلية “الوحشية” واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 28 ألف شهيدا مدنيًا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين