فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

49 شهيدًا بالقدس و88 عملية هدم منذ 7 أكتوبر الماضي

غزة: "شهادَات صَادمة" . . كيف اصْطاد الاحتلال جَوْعى وأعدم مدنيين عُزل عن بُعْد؟

"القمة الأفريقية" تطالب بتحقيق دولي بحرب "إسرائيل" الوحشية في غزة

"بتر أعضاء بمنشار تقليدي".. طبيب أميركي يروي مأساة مستشفيات غزة

ارتفاع وفيات المرضى إثر انقطاع الأكسجين بمستشفى ناصر إلى 8

استجابةً للمقاطعة.. إحدى أكبر شركات الاتصالات التركية تنهي اتفاقيتها مع "ستاربكس"

بأدوات بدائية.. يحاول الأخوَان انتشال جثامين الشهداء من المنازل المدمرة

شهيدان باقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم والمقاومة تتصدى

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 20 عسكريًا بغزة خلال 48 ساعة

الشاب مبارك يناجي والديه تحت الأنقاض

49 شهيدًا بالقدس و88 عملية هدم منذ 7 أكتوبر الماضي

18 فبراير 2024 . الساعة 18:44 بتوقيت القدس
...
القدس.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 49 فلسطينيًا بالقدس، نصفهم أطفال، كما ونفذ 88 عملية هدم في المدينة خلال الفترة نفسها.

وأوضح بيان لمحافظة القدس، أعلى تمثيل رسمي فلسطيني للمدينة، أن "49 استشهدوا برصاص الاحتلال نصفهم أطفال أعمارهم أقل من 17 عامًا (…) و156 أصيبوا بالرصاص الحي والمطاطي".

وأشارت المحافظة، إلى "88 عملية هدم و990 حالة اعتقال، و118 حكمًا إسرائيليًا بالسجن الفعلي على مواطنين مقدسيين، و80 حكمًا بالحبس المنزلي، و36 قرارًا بالإبعاد عن مدينة القدس"، ورصد 4 قرارات منع من السفر، وحالة سحب إقامة واحدة ضد المواطن والأسير المقدسي ماجد الجعبة.

وعن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، قالت المحافظة إن 13ألفًا و120 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعن أخر تلك الاقتحامات، داهمت قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال منزل عائلة الشهيد فادي جمجوم في مخيم شعفاط شمال القدس، وأخذت قياسات المنزل تمهيدًا لهدمه.

من جهتها، حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطورة تصاعد وتسارع الهجمة الاستيطانية التي تتعرض لها مدينة القدس "التي تنفذها بلدية الاحتلال بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية".

وقالت الهيئة في بيان، إن قيام الجرافات الإسرائيلية بتجريف أرض "سوق الجمعة" الملاصق للزاوية الشمالية الشرقية من سور القدس لإقامة حديقة توراتية "يشكل سطوا مسلحا على معلم مقدسي تاريخي تملكه عائلات مقدسية".

وأضافت الهيئة أن قيام بلدية الاحتلال بتجريف السوق بحماية من الشرطة الإسرائيلية "على الرغم من أن المحاكم الإسرائيلية لم تصدر قرارها بشأن ملكية السوق في الدعوة المرفوعة من العائلات المقدسية يؤكد النية المبيتة للاستيلاء عليه".

 

المصدر : الجزيرة

#القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة