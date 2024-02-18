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"القمة الأفريقية" تطالب بتحقيق دولي بحرب "إسرائيل" الوحشية في غزة

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"القمة الأفريقية" تطالب بتحقيق دولي بحرب "إسرائيل" الوحشية في غزة

18 فبراير 2024 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

أدانت القمة الأفريقية المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، الحرب الإسرائيلية "الوحشية" واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل، ونددت بالعقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء.

وطالبت القمة، في بيانها الأخير بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي في غزة، واستخدام "إسرائيل" الأسلحة المحظورة دوليًا في استهداف المستشفيات والمؤسسات الإعلامية في حربها على القطاع.

كما طالبت القمة "إسرائيل" بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، والامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي في كلمة افتتاح مؤتمر القمة الـ 37، إن قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل "يعد انتصارًا لكل الدول المساندة للقضية الفلسطينية".

#القمة الأفريقية

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