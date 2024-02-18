ارتفاع وفيات المرضى إثر انقطاع الأكسجين بمستشفى ناصر إلى 8

غزة - فلسطين أون لاين

ارتفع عدد المرضى الفلسطينيين الذين استشهدوا؛ جراء توقف الأوكسجين والمولد الكهربائي في مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس إلى ثمانية.

جاء ذلك في آخر تحديثٍ نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، بشأن مجريات الأحداث في مجمع ناصر الذي خرج عن الخدمة بعد حصار دام لأكثر من أسبوع أعقبته غارات مستمرة.

من جهتها، قدرت منظمة الصحة العالمية بوجود حوالي 200 مريض في مستشفى ناصر، ويحتاج ما لا يقلّ عن 20 شخصًا إلى النقل العاجل إلى مستشفيات أخرى لتلقي الرعاية الصحية.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، ارتفاع عدد المرضى المتوفين إلى 5 نتيجة انقطاع الكهرباء وفقدان الأكسجين بمجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب القطاع إثر اقتحامه من الجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان: "وفاة مريضة خامسة بالعناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين في مجمع ناصر الطبي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الوزارة عن وفاة 4 مرضى في قسم العناية المركزة نتيجة توقف الأكسجين بعد انقطاع الكهرباء.

كما أعربت الوزارة عن خشيتها من وفاة مرضى آخرين في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.

وأفادت بـ"ولادة سيدتين في ظروف قاهرة وغير انسانية بلا كهرباء أو مياه أو طعام أو تدفئة في مجمع ناصر".

وحملت الوزارة، الجيش الإسرائيلي "المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم الطبية باعتبار أن مستشفى ناصر أصبحت تحت سيطرته الكاملة".

وناشدت كافة المؤسسات الأممية بـ"سرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية "أجبرت النساء والاطفال والمرضى الذكور الذين يستطيعون الحركة على الانتقال من مبنى المستشفى الرئيسي دون أمتعة إلى مبنى قسم الولادة الذي حولته إلى ثكنة عسكرية".

وذكرت أن قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت مبنى إدارة مجمع ناصر صباح الجمعة.

والخميس، اقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر وهو الأكبر والأهم جنوب قطاع غزة، بعد أن أجبرت آلاف النازحين على الخروج منه، وفق شهود عيان ومصادر رسمية فلسطينية.

وحذرت وزارة الصحة في غزة، الخميس، من أن مجمع ناصر الطبي يشهد وضعا كارثيا، نتيجة تحويله إلى ثكنة عسكرية للقوات الإسرائيلية.

فيما اعتبر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الخميس، تحويل مجمع ناصر إلى "مقبرة وثكنة جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان، وجريمة ضد كل المعاهدات الدولية".

وأفاد بأن "اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي بالدبابات والطائرات المُسيرة والجنود المدججين بالسلاح وإطلاق النار على الطواقم الطبية والنازحين بداخله (...) يعد جريمة حرب واضحة ومكتملة الأركان ضد القانون الدولي وكل المعاهدات الدولية".

كما أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء الخميس، فقدانها الاتصال بالعاملين في المستشفى.

وأعرب مدير عام الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في بيان، عن قلقه بشأن الأوامر الإسرائيلية بإجلاء النازحين المحتمين بالمجمع.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس، وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح.