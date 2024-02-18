فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شهيدان باقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم والمقاومة تتصدى

بأدوات بدائية.. يحاول الأخوَان انتشال جثامين الشهداء من المنازل المدمرة

جيش الاحتلال يعترف بإصابة 20 عسكريًا بغزة خلال 48 ساعة

الشاب مبارك يناجي والديه تحت الأنقاض

مؤشرات مثيرة عن "تواطؤ" السيسي ضد المقاومة وأهالي غزة.. ما الثمن؟

غزة.. الاحتلال يستهدف مصادر المياه وكارثة العطش تهدّد السكان

غزة الجريحة.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الصهيونية في يومها الـ 135

الاحتلال ينشئ طريقا أسفلتيا وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب

الصحة العالمية: مجمّع ناصر الطبي خرج عن الخدمة تماما

هاجس “الفيتو” الأمريكي.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة

استجابةً للمقاطعة.. إحدى أكبر شركات الاتصالات التركية تنهي اتفاقيتها مع "ستاربكس"

18 فبراير 2024 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
...
download.png
غزة - فلسطين أون لاين

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن إحدى أكبر شركة الاتصالات التركية أنهت كافة اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي "ستاربكس"، وذلك استجابةً لحملة المقاطعة العالمية ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وتداول نشطاء أتراك رسالة نصية أرسلتها شركة "تركسل" للاتصالات إلى موظفيها، تعلن فيها "انتهاء اتفاقياتها مع ستاربكس على أن يتم إخطارهم قريبا بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل المقاهي الجديدة"، وأشادوا بقرار شركة الاتصالات الشهيرة، محتفيين بما قالوا إنه "انضمامها" إلى حملة المقاطعة المتواصلة ضد داعمي الاحتلال.

وقالت الصحفية التركية أوزلام دوغان، إن "تركسل انضمت إلى سلسلة مقاطعة الشركات التي تدعم الدولة الإرهابية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة".وأضافت: "أهنئ تركسل على هذه الحساسية".

ولم تعلن الشركة التركية بشكل رسمي عن إنهاء اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي الشهيرة، المدرجة على قائمة المقاطعة الشعبية.

 

المصدر / وكالات
#غزة #مقاطعة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة