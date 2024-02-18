استجابةً للمقاطعة.. إحدى أكبر شركات الاتصالات التركية تنهي اتفاقيتها مع "ستاربكس"

غزة - فلسطين أون لاين

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن إحدى أكبر شركة الاتصالات التركية أنهت كافة اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي "ستاربكس"، وذلك استجابةً لحملة المقاطعة العالمية ضد الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة.

وتداول نشطاء أتراك رسالة نصية أرسلتها شركة "تركسل" للاتصالات إلى موظفيها، تعلن فيها "انتهاء اتفاقياتها مع ستاربكس على أن يتم إخطارهم قريبا بالاتفاقيات المبرمة مع سلاسل المقاهي الجديدة"، وأشادوا بقرار شركة الاتصالات الشهيرة، محتفيين بما قالوا إنه "انضمامها" إلى حملة المقاطعة المتواصلة ضد داعمي الاحتلال.

Bugün Turkcell personellerinin telefonuna gelen mesaj 👏👏👏

Allah razı olsun. İnşallah başka firmalara da örnek olur. Teşekkürler @Turkcell pic.twitter.com/FAnuEgNRUb — Tülay Gökçimen (@tulaygokcimen) February 13, 2024

وقالت الصحفية التركية أوزلام دوغان، إن "تركسل انضمت إلى سلسلة مقاطعة الشركات التي تدعم الدولة الإرهابية التي ارتكبت جرائم إبادة جماعية في غزة".وأضافت: "أهنئ تركسل على هذه الحساسية".

ولم تعلن الشركة التركية بشكل رسمي عن إنهاء اتفاقياتها مع سلسلة المقاهي الشهيرة، المدرجة على قائمة المقاطعة الشعبية.

المصدر / وكالات