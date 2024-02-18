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بالفيديو شهيدان باقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم والمقاومة تتصدى

18 فبراير 2024 . الساعة 15:26 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

استُشهد شابان في عدوان لجيش الاحتلال على مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، تعرضت خلاله قوات الاحتلال لإطلاق نار أسفر عن إصابة جنديين بينهما حالة خطيرة.

وأفادت مصادر صحفية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم، وذلك بعد اقتحامها المخيم، وإرسالها تعزيزات عسكرية إليه.

في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع خمسة جرحى، أحدهم استشهد لاحقًا، وهو الشهيد نبيل عطا عامر (19 عامًا) بحسب وزارة الصحة.

كما أبلغ الاحتلال، هيئة الشؤون المدنية، بارتقاء شهيد آخر، وهو الشاب محمد أحمد العوفي (36 سنة) الذي كان الجيش يحاصره في المنزل ثم اختطفه من داخل، ومايزال جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال.

واقتحمت قواتٌ كبيرة ترافقها جرافة مخيم طولكرم، وقد حاصرت القوات منزلاً في المخيم، وشرعت بأعمال تجريف، وقد شهد المخيم اشتباكات وإطلاق نار.

ووثقت سيدة بالفيديو آثار دماء جنديين قالت إنهما أصيبا برصاص مقاومين أثناء تواجدهما في منزل العائلة، حيث كان الجنود قد حاصروا أفراد العائلة في إحدى غرف المنزل.

وبارتقاء الشهيدين محمد العوفي ونبيل عامر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 398 شهيدًا منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، بينهم 110 شهداء ارتقوا منذ بداية العام الحالي.

#طولكرم #الضفة الغربية

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