شهيدان باقتحام قوات الاحتلال مخيم طولكرم والمقاومة تتصدى

غزة - فلسطين أون لاين

استُشهد شابان في عدوان لجيش الاحتلال على مخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية، اليوم الأحد، تعرضت خلاله قوات الاحتلال لإطلاق نار أسفر عن إصابة جنديين بينهما حالة خطيرة.

وأفادت مصادر صحفية، بوقوع اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومقاومين داخل مخيم طولكرم، وذلك بعد اقتحامها المخيم، وإرسالها تعزيزات عسكرية إليه.

في حين، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع خمسة جرحى، أحدهم استشهد لاحقًا، وهو الشهيد نبيل عطا عامر (19 عامًا) بحسب وزارة الصحة.

كما أبلغ الاحتلال، هيئة الشؤون المدنية، بارتقاء شهيد آخر، وهو الشاب محمد أحمد العوفي (36 سنة) الذي كان الجيش يحاصره في المنزل ثم اختطفه من داخل، ومايزال جثمانه محتجزًا لدى الاحتلال.

واقتحمت قواتٌ كبيرة ترافقها جرافة مخيم طولكرم، وقد حاصرت القوات منزلاً في المخيم، وشرعت بأعمال تجريف، وقد شهد المخيم اشتباكات وإطلاق نار.

ووثقت سيدة بالفيديو آثار دماء جنديين قالت إنهما أصيبا برصاص مقاومين أثناء تواجدهما في منزل العائلة، حيث كان الجنود قد حاصروا أفراد العائلة في إحدى غرف المنزل.

دماء جنود الاحتلال بعد وقوعهم في كمين طولكرم

نزلوا عليهم السهم الاحمر ورفعوهم على اللوج pic.twitter.com/A7H7zKIJM1 — أركـــــــان (@ar2aan) February 18, 2024

وبارتقاء الشهيدين محمد العوفي ونبيل عامر، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 398 شهيدًا منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، بينهم 110 شهداء ارتقوا منذ بداية العام الحالي.

عاجل | إصابة أحد جنود الاحتلال الذين تسللوا ضمن قوات خاصة إلى مخيم طولكرم وتم نقله عبر المروحية إلى المستشفى ..



الهيلوكبتر هبطت عند معسكر سناعوز - طولكرم. pic.twitter.com/wcXpqEd3QT — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) February 18, 2024