جيش الاحتلال يعترف بإصابة 20 عسكريًا بغزة خلال 48 ساعة

غزة - فلسطين أون لاين

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بإصابة 20 عسكريًا بنيران المقاومة، خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقال جيش الاحتلال، وفقًا لوسائل إعلام عبرية، أنه نفذ 230 عملية إنقاذ ونقل جنود جرحى من داخل غزة إلى مستشفيات إسرائيلية منذ بداية الحرب.

ويوم أمس السبت، أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال في تصريح صحفي، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع حصيلة قتلى لاحتلال، 573 قتيلًا و2918 جريحًا في صفوف الجيش منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.