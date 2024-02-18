فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مؤشرات مثيرة عن "تواطؤ" السيسي ضد المقاومة وأهالي غزة.. ما الثمن؟

غزة.. الاحتلال يستهدف مصادر المياه وكارثة العطش تهدّد السكان

غزة الجريحة.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الصهيونية في يومها الـ 135

الاحتلال ينشئ طريقا أسفلتيا وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب

الصحة العالمية: مجمّع ناصر الطبي خرج عن الخدمة تماما

هاجس “الفيتو” الأمريكي.. مجلس الأمن يصوت على مشروع جزائري بشأن غزة

إسطنبول.. هيئة الإغاثة الإنسانية تنظم "ملتقى المقاومة" بشأن غزة

واشنطن تستعدّ لإرسال أسلحة جديدة إلى "إسرائيل"

في أرجاء العالم.. مظاهرات داعمة لغزة ومطالبة بوقف الإبادة

مظاهرات ضخمة وأعمال شغب بـ "تل أبيب" للمطالبة بإسقاط نتنياهو

مؤشرات مثيرة عن "تواطؤ" السيسي ضد المقاومة وأهالي غزة.. ما الثمن؟

18 فبراير 2024 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
...
السيسي.webp

اجتمعت خلال الأيام الماضية عدة مؤشرات تشير إلى "تواطؤ" النظام المصري مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتماهيهه مع مخططات الاحتلال ضد نحو 2.3 مليون فلسطيني شردتهم حرب الإبادة الدموية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وبالتزامن مع أحاديث مسؤولين في دولة الاحتلال عن اقتحام رفح الفلسطينية وترحيل السكان منها إلى رفح المصرية في سيناء، تأتي أولى المؤشرات، بعدما أجمع وزيرين بدول الاحتلال على أن "إسرائيل" ستشن حربا على رفح بالتنسيق مع مصر وأنها ستخلي السكان منها.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن مسؤولين بدولة الاحتلال، تحدثوا عن خطة يعدها جيش الاحتلال لإجلاء المدنيين من رفح قبل الهجوم المخطط له هناك.

المصدر / عربي 21
#غزة #رفح #تهجير #مصر #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة