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غزة.. الاحتلال يستهدف مصادر المياه وكارثة العطش تهدّد السكان

18 فبراير 2024 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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دمّرت قوّات الاحتلال الإسرائيلي نحو 40 بئرا للمياه و9 خزانات للمياه بأحجام مختلفة، بشكل كلي وجزئي و42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة منذ بدء العدوان على قطاع غزّة في 7 أكتوبر.

وقالت بلدية غزة، في بيان عبر حسابها بفيسبوك اليوم الأحد 18، إنّ “الآبار التي دمّرها الاحتلال شملت آبارا محلية وآبارا مركزية.

ومنها آبار الصفا في شمال شرق المدينة والتي تغذّي المدينة بنحو 20% من احتياجاتها اليومية.

بالإضافة إلى آبار في مختلف مناطق المدينة.

تدمير شبكة المياه

وأشارت إلى أنّ “الاحتلال دمّر نحو 42 ألف متر طولي من شبكات المياه بأقطار مختلفة في مختلف مناطق المدينة، وكذلك 480 محبسا بأحجام مختلفة في المناطق التي توغّل فيها، ودمّر البنية التحتية ومختلف المنشآت المدنية فيها”.

وتسبّب قطع الاحتلال مصادر المياه ونفاد الوقود اللازم لتشغيل الآبار في أزمة وحالة عطش كبيرة في المدينة، وفق البيان ذاته.

ومن بين هذه المصادر خط “ما كروت” الذي يغذّي المدينة بنحو 25% من احتياجاتها من المياه من الداخل.

وكذلك الآبار التي دمّرها والتي تصل نسبتها إلى نحو 60% من العدد الإجمالي للآبار التي كانت تعمل في المدينة قبل بدء العدوان والبالغ عددها آنذاك نحو 80 بئرا.

بالإضافة إلى تدمير محطة التحلية في شمال المدينة، والتي تغذّي المدينة بنحو 10% من احتياجاتها اليومية.

وطالبت بلدية غزة، المؤسسات الدولية والحقوقية بسرعة التدخّل وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة.

ودعتها إلى المساعدة في إعادة إعمار ما دمّره الاحتلال وإصلاحه، وتوفير الوقود الذي لم يصل إلى البلدية منذ الأول من نوفمبر الماضي.

#غزة #بلدية غزة #الاحتلال الإسرائيلي #إبادة حماعية

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