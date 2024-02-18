غزة الجريحة.. أبرز تطورات الإبادة الجماعية الصهيونية في يومها الـ 135

استمر القصف الصهيوني على تجمعات المدنيين في قطاع غزة المحاصر لليوم ال،135 على التوالي وسط صمت فاضح للدول العربية والمنظمات الحقوقية.

واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 135 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

وقالت الصحة بغزة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 127 شهيد و 205 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأفادت المصادر المحلية في القطاع أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم الأحد على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

واستشهد في مناطق دير البلح، ومخيم النصيرات، وسط القطاع أكثر من 50 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في غضون أقل من 24 ساعة.

وحملت وزارة الصحة بغزة الاحتلال المسؤولية عن الجرحى والطاقم الطبي بمجمع ناصر وقالت أن الاحتلال اعتقل 70 من الكوادر الطبية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت حتى الآن 28985 شهيد و 68883 اصابة.

المصدر / الصحة بغزة