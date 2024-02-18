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بالفيديو الاحتلال ينشئ طريقا أسفلتيا وسط قطاع غزة لفصل الشمال عن الجنوب

18 فبراير 2024 . الساعة 11:21 بتوقيت القدس
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كشفت وسائل إعلام عبرية، عن عمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على إنشاء طريق عرضي يمتد من شرق قطاع غزة إلى غربه بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه.

وذكر تقرير للقناة "14" العبرية، أن هدف هذا الطريق الإسفلتي هو تمكين جيش الاحتلال من التدخل السريع مستقبلا أثناء اقتحام غزة، والتعامل مع المقاومة الفلسطينية  بشكل فوري.

وأشارت إلى أن الطريق يفصل شمال القطاع عن الجنوب من أجل التحكم في الحركة بين الجانبين والتوغل بشكل فعال بقطاع غزة، وفق ما نقلته القناة العبرية عن أحد جنود الاحتلال.

وبحسب المشاهد المصورة التي بثتها القناة، فإنه يظهر دمار واسع في مباني أهالي قطاع غزة على طرفي الطريق الأسفلتي المسمى بـ"شارع 749".


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المصدر / عربي 21
#غزة #إبادة جماعية #الاحتلال الإسرائيلي

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