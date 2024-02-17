عدوان أمريكي بريطاني بـ 4 غارات على محافظة الحديدة باليمن

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، مساء اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا بـ 4 غارات محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية اليمنية، في شريطها الإخباري، إن "العدوان الأمريكي البريطاني استهدف منطقة الكثيب في مدينة الحديدة(مركز المحافظة) بغارتين".

وأضافت: أنه "شن غارة على منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه، وغارة أخرى على منطقة الطائف بمديرية الدريهمي جنوبي محافظة الحديدة".

وبوقت سابق، استهدف قصف أمريكي بريطاني بغارة واحدة منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف بالمحافظة ذاتها، ليرتفع عدد غارات اليوم إلى 5.

وتعد محافظة الحديدة، واحدة من أهم المحافظات اليمنية، كونها تحوي ثلاثة موانئ حيوية ومعسكرات متعددة، إضافة إلى امتلاكها شريطًا ساحليًا طويلا، وفق إعلام يمني.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردًا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

وتستهدف القوات المسلحة اليمنية، منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2023 الماضي بصواريخ ومسيّرات سفن شحن "إسرائيلية" أو مرتبطة بها في البحر الأحمر؛ تضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه عدوانًا "إسرائيليًا" مدمرًا بدعم أمريكي، عاقدين العزم لمواصلة عملياتهم حتى إنهاء العدوان على القطاع.

المصدر / الأناضول