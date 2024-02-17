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مقتل جندي "إسرائيلي" في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة

17 فبراير 2024 . الساعة 18:32 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت، مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخرين، خلال معارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال في تصريح صحفي، إن جنديًا "إسرائيليًا" قُتل خلال المعارك البرية في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جنديان آخران بجروح خطيرة.

وبذلك يرتفع حصيلة قتلى لاحتلال، 573 قتيلًا و2918 جريحًا في صفوف الجيش منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.

وأمس الجمعة، اعترف جيش الاحتلال بمقتل وإصابة عددًا من جنوده وضباطه خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.

#غزة #الاحتلال

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