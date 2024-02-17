شظية صاروخ بغزة مكتوب عليها "صنع في تركيا".. ما حقيقة ذلك؟

غزة - فلسطين أون لاين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "شظية صاروخ" مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "صنع في تركيا"، زاعمين أنه تم التقاطها في حي الشجاعية في مدينة غزة.

من جهتها، ردت رئاسة الاتصالات التركية، السبت في بيان أصدرته، على الادعاءات القائلة إنه قد تم استخدام صواريخ تركية خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بالقول: "أنقرة لا تصدّر صواريخ لإسرائيل" و"لا تثقوا بالدعاية الإسرائيلية".

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، في تغريدة عبر منصة "إكس"، "إن الادعاء بأن شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة غير صحيح ولا توجد لتركيا أي تجارة ذخيرة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل في مجال الصناعة الدفاعية."

وأضاف البيان، إنه "ليس من الواضح حتى ما إذا كانت القطعة الموجودة في الصورة المزعومة تنتمي إلى أي ذخيرة، بالإضافة إلى ذلك لا يتم استخدام عبارة "صنع بواسطة" المستخدمة للعلامة التجارية في صناعة الدفاع التركية".

وأكد المركز التركي أن "إسرائيل" لا ترتكب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة فحسب، بل تحاول أيضًا التلاعب بهم ودفعهم إلى اليأس، مشيرًا إلى زعم الاحتلال في السابق أن باكستان، التي تدعم شعب غزة، زودت "إسرائيل" بذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وقد نفى المسؤولون الباكستانيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.