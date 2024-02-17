فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نازحون برفح.. مزارع الدواجن ملاذهم وأقفاصها أسرة أطفالهم

الضفة.. ارتفاع عدد المعتقلين إلى 7060 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

شظية صاروخ بغزة مكتوب عليها "صنع في تركيا".. ما حقيقة ذلك؟

"اتحاد عمال إسرائيل" ينضم للاحتجاجات المطالبة بإسقاط نتنياهو

الشؤون الاجتماعية تنشر "تفاصيل" حول المساعدات الإنسانية الواردة إلى قطاع غزة

الإعلام الحكومي يوثّق.. أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة على غزة

بلدية غزة: نحن في حالة عجز "شبه تام" بعد تدمير الاحتلال آليات الخدمة

التدافع السياسي قبل الهدنة في قطاع غزة

هنية: حماس تتعامل "بإيجابية" مع المفاوضات الجارية ولن نرضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

شظية صاروخ بغزة مكتوب عليها "صنع في تركيا".. ما حقيقة ذلك؟

17 فبراير 2024 . الساعة 16:13 بتوقيت القدس
...
133.jpg
غزة - فلسطين أون لاين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لـ "شظية صاروخ" مكتوب عليها باللغة الإنجليزية "صنع في تركيا"، زاعمين أنه تم التقاطها في حي الشجاعية في مدينة غزة.

من جهتها، ردت رئاسة الاتصالات التركية، السبت في بيان أصدرته، على الادعاءات القائلة إنه قد تم استخدام صواريخ تركية خلال الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، بالقول: "أنقرة لا تصدّر صواريخ لإسرائيل" و"لا تثقوا بالدعاية الإسرائيلية".

وقال مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة الاتصالات التركية، في تغريدة عبر منصة "إكس"،  "إن الادعاء بأن شظايا صواريخ تركية الصنع استخدمها الجيش الإسرائيلي في منطقة الشجاعية بغزة غير صحيح ولا توجد لتركيا أي تجارة ذخيرة مباشرة أو غير مباشرة مع إسرائيل في مجال الصناعة الدفاعية."

وأضاف البيان، إنه "ليس من الواضح حتى ما إذا كانت القطعة الموجودة في الصورة المزعومة تنتمي إلى أي ذخيرة، بالإضافة إلى ذلك لا يتم استخدام عبارة "صنع بواسطة" المستخدمة للعلامة التجارية في صناعة الدفاع التركية".

وأكد المركز التركي أن "إسرائيل" لا ترتكب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة فحسب، بل تحاول أيضًا التلاعب بهم ودفعهم إلى اليأس، مشيرًا إلى زعم الاحتلال في السابق أن باكستان، التي تدعم شعب غزة، زودت "إسرائيل" بذخائر مدفعية عيار 155 ملم، وقد نفى المسؤولون الباكستانيون هذه الاتهامات بشكل قاطع.

#تركيا #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة