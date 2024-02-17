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الإعلام الحكومي يوثّق.. أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة على غزة

17 فبراير 2024 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وذلك منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول – السبت 17 فبراير 2024م.

◻️ (134) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.
◻️ (2,512) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.
◻️ (35,858) شهيدًا ومفقودًا.
◻️ (28,858) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.
◻️ (12,660) شهيدًا من الأطفال.
◻️ (8,570) شهيدة من النساء.
◻️ (340) شهيدًا من الطواقم الطبية.
◻️ (46) شهيدًا من الدفاع المدني.
◻️ (130) شهيدًا من الصحفيين.
◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.
◻️ (68,677) مصابًا.
◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.
◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.
◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.
◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.
◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.
◻️ (142) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (184) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.
◻️ (266) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.
◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.
◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.
◻️ (66,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.
◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.
◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.
◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.
◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

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