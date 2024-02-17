الإعلام الحكومي يوثّق.. أهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية" المتواصلة على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم السبت، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وذلك منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول – السبت 17 فبراير 2024م.

◻️ (134) يومًا على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,512) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (35,858) شهيدًا ومفقودًا.

◻️ (28,858) شهيدًا ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (12,660) شهيدًا من الأطفال.

◻️ (8,570) شهيدة من النساء.

◻️ (340) شهيدًا من الطواقم الطبية.

◻️ (46) شهيدًا من الدفاع المدني.

◻️ (130) شهيدًا من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (68,677) مصابًا.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (142) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (184) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (266) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (66,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.