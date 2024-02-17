بلدية غزة: نحن في حالة عجز "شبه تام" بعد تدمير الاحتلال آليات الخدمة

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت بلدية غزة أن الاحتلال الصهيوني تعمّد تدمير آليات تابعة للبلدية منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لعرقلة عملها في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.



وأوضحت البلدية في بيان لها، اليوم السبت، أن الاحتلال دمّر ما يقارب 90 آلية، من بينهم آليات لجمع وترحيل النفايات ومعالجة الصرف الصحي، وآليات ثقيلة للنقل وورشة الصيانة، وجرافات، وسيارات خاصة بالأعمال الإدارية ولجنة الطوارئ، وآليات خزان لنقل المياه.

وأشارت البلدية إلى أن تدمير الاحتلال لآلياتها جعلها في حالة عجز شبه تام أمام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الذين يعانون من القتل والتدمير والتهجير منذ 134 يومًا.

ولفتت إلى أن الاحتلال منع وصول الوقود للبلدية ما أدى إلى نفاد الوقود وتوقُف الخدمات الأساسية بشكل شبه تام، وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، وكارثة صحية وبيئية ناجمة عن تراكم كميات كبيرة من النفايات تصل نحو 70 ألف طن، إضافة إلى تسرب الصرف الصحي بكميات كبيرة للشوارع وشاطئ البحر بفعل استهداف الاحتلال محطات الصرف والخطوط الناقلة، إضافة إلى نقص حاد وكبير في المياه وصل في بعض الأوقات إلى نحو 90 %.

وشددت البلدية على أن الاحتلال تعمد منذ بدء عدوانه تدمير واستهداف المنشآت المدنية والخدماتية في المدينة، حيث استهدف عشرات الآلاف من منازل المواطنين، وآبار المياه، ومحطات الصرف الصحي، والطرق، والمنشآت والمحلات التجارية، والمرافق العامة، وتجريف نحو 55 ألف شجرة في الشوارع والمزارع.

ودعتْ بلدية غزة المؤسسات والمنظمات الدولية للتدخل العاجل لتوفير الآليات والوقود للاستمرار في تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين، والإسراع في التعاون معها لإعادة إعمار المرافق الخدماتية التي دمرها الاحتلال.