اعتداءات واعتقالات للطواقم الطبية.. أبرز التطورات الميدانية في مجمع "ناصر الطبي"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية من مجمع ناصر الطبي في خان يونس، بعد أن أخضعتهم للتحقيق في ظروف غير إنسانية.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال احتجز عددًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة بعد أن حوّله إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع المتواجدين في المجمع.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أبقت 120 مريضًا في المجمع برفقة 5 كوادر طبية فقط، وتركتهم بلا كهرباء وبلا ماء وبلا طعام وبلا أكسجين.

وأفادت الوزارة أن الكهرباء لا تزال مقطوعة عن المجمع، ما ينذر باستشهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وذكرت أنّ الاحتلال يمنع إخلاء الحالات الخطيرة من مجمع ناصر الطبي إلى مستشفيات أخرى من أجل إنقاذ حياتهم.

يُكر أن فوات الاحتلال احتجزت أمس الجمعة قافلة مساعدات من منظمة الصحة العالمية على بعد 50 مترًا من المجمع.

ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أنّ القافلة مكونة من شاحنتين، واحدة محملة بالوقود والأخرى محملة بالماء والطعام، كان من المفترض إدخالها إلى الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل المجمع، إلا أنّ الاحتلال نفذ أعمال حفر أمام وخلف قافلة المساعدات لمنع وصولها إلى مجمع ناصر الطبي.

يُشار إلى أن الاحتلال الصهيوني اقتحم مجمع ناصر الطبي يوم الخميس الماضي، بعد حصار استمر أكثر من أسبوعين، وقصف متواصل على مباني وساحة المجمع، ما أدّى إلى ارتقاء وإصابة عدد من الطواقم الطبية والصحفيين والنازحين الذين لم يجدوا مكانًا يلتجئون إليه بعد أن دمّر الاحتلال بيوتهم وبيوت ذويهم.