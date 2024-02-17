120 مظاهرة بـ 58 مدينة مغربية للمطالبة بوقف اجتياح رفح

أعلنت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة"، اليوم السبت، أنها نظمت 120 مظاهرة للمطالبة بوقف اجتياح رفح جنوبي غزة.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن "الشعب المغربي خرج، أمس الجمعة، في 120 مظاهرة بـ58 مدينة استجابة لنداء الهيئة، نصرة لغزة ودعما لفلسطين وللمطالبة بوقف أي اجتياح لرفح".

وبحسب البيان، "رفع المتظاهرون في الفعاليات التي عمت مدن البلاد، شعارات منددة باستهداف المدنيين العزل، والقتل المتعمد للصحفيين، والاستهداف المباشر للمستشفيات والمساجد وكل المباني التحتية بغزة في محاولات لتهجير سكان القطاع".

ولفت البيان إلى أن "المحتجين، في الوقفات التضامنية التي تزينت بالأعلام الفلسطينية والكوفيات، دعوا الدولة المغربية لقطع علاقاتها مع إسرائيل التي ترتكب مجازر وحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر".

ومن بين المدن التي شهدت مظاهرات، الدار البيضاء والقنيطرة وسيدي قاسم وسلا، والجديدة.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 28 ألف شهيدا مدنيًا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين