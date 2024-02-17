مبعوث أمريكي يكشف "تفاصيل" اغتيال عناصر من أفراد الشرطة الفلسطينية في رفح

غزة - فلسطين أون لاين

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، أن الاحتلال الصهيوني تعمّد استهداف أفراد من عناصر الشرطة الفلسطينية خلال عملية تأمنيهم قافلة مساعدات للأمم المتحدة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضح ساترفيلد أن الاحتلال الصهيوني كان على "دراية" بوجود قافلة المساعدات التابعة للأمم المتحدة، والتي كان من المفترض أن يتم حمايتها من قبل عناصر الشرطة الفلسطينية، إلّا أنّ طائرات الاحتلال استهدفت سيارة الشرطة ما أدّى إلى ارتقاء جميع الأفراد.



وقال ساترفيلد: " نتيجة لذاك الاستهداف، فإن الشرطة الفلسطينية ترفض حماية القوافل، مما يعرقل توصيل المساعدات داخل غزة بسبب تهديدات العصابات الصهيونية".



وتابع: "مع رحيل حراسة الشرطة، أصبح من المستحيل على الأمم المتحدة أو أي طرف آخر، سواء كان الأردن أو الإمارات أو أي جهة منفذة أخرى، نقل المساعدات بأمان إلى غزة بسبب الجماعات الإجرامية".

ولفت إلى أنه في وقت سابق استهدف الاحتلال ما يقارب 9 أفراد من عناصر الشرطة الفلسطينية، بعضهم كان في مهمة تأمين دخول قوافل المساعدات إلى قطاع غزة.



ونوّه ساترفيلد إلى أن حراسة قوافل المساعدات ضرورية، لضمان تأمينها ووصولها إلى الجهات المعنية وتوزيعها على المواطنين، في ظل حرب "المجاعة" التي يعيشها الفلسطينيون في الفطاع جرّاء تواصل الحرب الصهيونية.

وفي هذا اليساق، نفى ساترفيلد المزاعم التي يرددها الاحتلال بأن حركة حماس تسرق مساعدات وشحنات تجارية إلى غزة. مؤكدًا أنه لم يقدم أي مسؤول من "إسرائيل" أو من إدارة بايدن "أدلة محددة على تحويل أو سرقة مساعدات من قبل حماس.



وفي وقت سابق من شهر فبراير، اغتالت طائرات الاحتلال الصهيوني مجموعتين من الشرطة الفلسطينية في رفح، خلال دوريات لهم لضبط الأوضاع الأمنية، وتسهيل دخول قوافل المساعدات من أجل توزيعها على مئات الآلاف من النازحين في رفح المحاصرة.





