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تظاهرة في نيويورك تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية في غزة

17 فبراير 2024 . الساعة 09:36 بتوقيت القدس
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تظاهرة في نيويورك تنديدا باستمرار الإبادة الجماعية في غزة

شارك الآلاف من طلبة الجامعات والمدارس في مدينة نيويورك، في تظاهرة احتجاجا على استمرار الابادة الجماعية، التي تنفذها اسرائيل بحق المواطنين في قطاع غزة.

وانضم آلاف النشطاء لمسيرة الطلبة التي جابت شوارع مدينة نيويورك، ورفع المشاركون فيها العلم الفلسطيني ورددوا الشعارات المطالبة بالحرية للشعب الفلسطيني.

واعتصم المتظاهرون أمام مبنى صحيفة "نيويورك تايمز"، احتجاجا على تغطيتها المنحازة لإسرائيل.

وهذه المرة الثانية منذ بداية عدوان على غزة التي يخرج فيها طلبة المدارس ضد الجرائم الاسرائيلية بحق شعبنا.

ويواصل جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شن حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت أكثر من 28 ألف شهيدا مدنيًا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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