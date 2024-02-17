وسط اعتداءات "وحشية".. الاحتلال ينفّذ حملة اقتحامات ومداهمات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم السبت، حملات اقتحام ومداهمة لمدن وقرى الضفة الغربية، تخللها اعتداءات واعتقالات لعدد من المواطنين، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع القوات المُقتحمة.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر عمليات الاقتحام التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية بشكل يومي، فقد واصل الاحتلال تصعيده في مداهمة واقتحام القرى والمدن، وتفتيش منازل المواطنين وتخريبها والاعتداء على ساكنيها واعتقالهم.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا جنوبي المدينة، واندلعت مواجهات مع الشباب الثائر، تخللها حملات اعتقال للمواطنين، عُرف من بينهم: الشاب مصعب التلاحمة، والشاب سالم الحلبي.

في جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عددًا من عمال غزة المتواجدين في بلدة برطعة، وسط اعتداءات وحشية وتهديات علنية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون قضاء المدينة، وداهمت أحياءها وشوارعها، فيما داهم الجنود قرية الجلمة شمال شرق المدينة.

وفي ساعات المساء، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا من بلدة سيلة الظهر على حاجز عسكري، كما اعتقلت الشاب ربيع زبيدي على حاجز عسكري جنوبي المدينة.

في نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال شارع بيت إيبا غربي المدينة، وداهمت منزلًأ لعائلة "حزام" وفتّشت محتوياته وعاثت به خرابًا، واعتقلت الشابة شروق حزام.

كما اقتحم عدد من جنود الاحتلال قرية بيت بيتا غربي المدينة. وبعد ساعات، اقتحمت القوات الصهيونية قرية عراق بورين من محورها الشمالي جنوبي المدينة.

واقتحمت الآليات العسكرية منطقة نابلس الجديدة، وداهمت أحياءها لعدة ساعات.

وفي ساعات الفجر، اقتحم الاحتلال قرية النصارية شمال شرق المدينة، وانسحب بعد ساعة من عملية الاقتحام.

في رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر عين شمال غرب المدينة، وداهمت أحياء وشوارع القرية، ولم يبلغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العزة، واعتقلت الشاب إبراهيم رائد العزة عقب مداهمة منزله والاعتداء عليه.

في القدس المحتلة، في ساعات الليل الأولى اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا جنوبي المدينة.

وفي ساعات المساء، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط وداهمت منزل الشهيد فادي جمجموم، منفذ عملية "كريات ملاخي" التي أسفر عنها مقتل "إسرائيليين" وإصابة 4 آخرين بجراح خطيرة.

كما اعتقلت زوجة الشهيد جمجوم بعد أن فتّشت المنزل وعاثت به خرابًا، وسط تهديدات لجميع أفراد العائلة.