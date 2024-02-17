محققةً إصابة دقيقة و"مباشرة".. القوات المسلّحة اليمنية تعلن استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات المسلحة اليمنية ،صباح اليوم السبت، تنفيذها عملية عسكرية في البحر الأحمر، وتحقيقها إصابات دقيقة ومباشرة لهدفها.

وأكد الناطق العسكري باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع في بيان له، أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفّذت عملية عسكرية في البحر الأحمر استهدفت فيها سفينة نفطية بريطانية "Pollux" بعدد كبير من الصواريخ البحرية المناسبة، مشيرًا إلى أنّ الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأشار سريع إلى أنّ كافة السفن الحربية الأمريكية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المُشاركة في العدوان، ستكون ضمن بنك أهداف القوات المسلحة. مؤكدًا أنّه سيتم استهداف تلك السفن ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيدًا على استمرار الموقف اليمني المُساند لفلسطين.

ولفت إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل منع الملاحة "الإسرائيلية" أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن شعبها.

وشددّ على أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردًّا على الجرائم الصهيونية بحق قطاع غزة، وكذلك ردًّا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على اليمن.