"مُحدث".. آخر التطورات الميدانية في اليوم الـ 134 من حرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 134 على التوالي، لم يترك فيها المحتل أي أسلوب من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق أبناء شعبنا الصامد. لم تردعه القوانين الدولية أو مواثيق حماية حقوق الإنسان، إنّما ازداد همجيةً وبشاعة ليرتكب أكثر من 2200 مجزرةً دامية بحق الأطفال والنساء والمرضى منذ بدء الحرب الصهيونية، ووصل الأمر إلى حصار المشافي واقتحامها واستهدافها، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل المجمعات الطبية.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و 125 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28858 شهيدًا، و 68677 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

التطورات الميدانية خلال الساعات الماضية

في رفح، ارتقى الشاب محمد مروان جودة متأثرًا بإصابته جرّاء قصف الاحتلال منزل عائلته في مخيم الشابورة فجر أمس الجمعة.

كما ارتقت أماني حسن أبو جزر متأثرة بإصابتها إثر استهداف الاحتلال منزل عائلتها في حي النصر قبل يومين.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني اقتحامه لمجمع ناصر الطبي، وسط حملة اعتقالات واسعة للطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وأفادت مصادر صحفية أن الاحتلال الصهيوني نسف عدد كبير من منازل المواطنين في مناطق متفرقة في المدينة.

كما ارتقى 5 شهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلًا في منطقة القرارة شمال شرق المدينة.

في النصيرات، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في المخيم الجديد غربي المدينة.

في دير البلح، شنّت طائرات الاحتلال غارةً عنيفة جنوبي المدينة وسط القطاع.

في المغراقة، ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في استهداف الاحتلال مجموعة من الأهالي جنوبي المدينة وسط القطاع.

في شمال القطاع، أُصيب مزارع وابنته جرّاء استهدافهما من قبل مدفعية الاحتلال في منطقة الشيماء بمدينة بيت لاهيا.

واستهدفت طائرات الاحتلال عدة مناطق شمالي مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع 10 جنوبي المدينة.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 5 شهداء من عائلة "مسعود" بعد قصف الاحتلال منزلهم فجر اليوم.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه عدد من المواطنين شرقي حي الشجاعية.

التطورات الميدانية خلال الـ 24 ساعة الماضية

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في يومها الـ 134، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة.

في رفح، ارتقى فجر اليوم شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال شقةً سكنية في حي الجنينة وسط المدينة.

وأكدت مصادر صحفية أن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل متواصل وعنيف المناطق الشرقية للمدينة.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني اقتحامه لمجمع ناصر الطبي لليوم الثالث على التوالي، وسط اعتداءات واعتقالات للطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تحتجز عددًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة بعد أن حوّلته إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع المتواجدين في المجمع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال أبقت 120 مريضًا في المجمع برفقة 5 كوادر طبية فقط، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأوضحت أن الكهرباء لاتزال مقطوعة عن المجمع بسبب توقف المولدات، ما ينذر باسشتهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وحذّر الهلال الأحمر من تدهور الأوضاع في مستشفى الأمل التابع للجمعية، خاصةً بعد استهداف دبابات الاحتلال الطابق الثاني من المستشفى، ما تسبب بأضرار كبية في غرف التمريض.

كما استهدفت دبابات الاحتلال صباح اليوم منزلًا في محيط مستشفى الأمل.

وأُصيب مواطنان بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في منطقة القرارة شمال شرق المدينة، فيما ارتقى شهيدان جرّاء قصف صهيوني استهدف محيط حي العمور شرق خان يونس.

في دير البلح، شنّت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية جنوبي المدينة وسط القطاع.

وفي ساعات الليل الأولى، ارتقى شهيدان جرّاء قصف الاحتلال منطقةً شرقي المدينة.

في النصيرات، نفّذت طائرات الاحتلال غارةً على المخيم وسط القطاع.

في غزة، قصف الطيران الحربي منزلين لعائلتي "أبو مسعود" و"المغربي" بجوار مسجد الصالحين بمنطقة الصبرة وسط المدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "يونس" قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة، فيما واصل الطيران الحربي ومدفعيته قصفه على حي الزيتون بالمدينة.