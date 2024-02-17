في اليوم الـ 134.. آخر التطورات الميدانية لحرب "الإبادة الجماعية" على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دخلت حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة يومها الـ 134 على التوالي، لم يترك فيها المحتل أي أسلوب من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسه بحق أبناء شعبنا الصامد. لم تردعه القوانين الدولية أو مواثيق حماية حقوق الإنسان، إنّما ازداد همجيةً وبشاعة ليرتكب أكثر من 2200 مجزرةً دامية بحق الأطفال والنساء والمرضى منذ بدء الحرب الصهيونية، ووصل الأمر إلى حصار المشافي واقتحامها واستهدافها، واعتقال الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل المجمعات الطبية.

في متابعة آخر الإحصائيات، ارتفع عدد الضحايا جرّاء تواصُل الحرب الصهيونية على قطاع غزة إلى 28775 شهيدًا و 68552 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي رصد فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية في يومها الـ 134، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على كافة مناطق قطاع غزة.

في رفح، ارتقى فجر اليوم شهيد وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال شقةً سكنية في حي الجنينة وسط المدينة.

وأكدت مصادر صحفية أن مدفعية الاحتلال استهدفت بشكل متواصل وعنيف المناطق الشرقية للمدينة.

في خان يونس، واصل الاحتلال الصهيوني اقتحامه لمجمع ناصر الطبي لليوم الثالث على التوالي، وسط اعتداءات واعتقالات للطواقم الطبية والمرضى والنازحين.

وأكدت وزارة الصحة أن قوات الاحتلال تحتجز عددًا من الكوادر الطبية والمرضى والنازحين في مبنى الولادة بعد أن حوّلته إلى ثكنة عسكرية للتحقيق مع المتواجدين في المجمع.

وأشارت الوزارة إلى أن قوات الاحتلال أبقت 120 مريضًا في المجمع برفقة 5 كوادر طبية فقط، وسط ظروف إنسانية صعبة للغاية.

وأوضحت أن الكهرباء لاتزال مقطوعة عن المجمع بسبب توقف المولدات، ما ينذر باسشتهاد الحالات التي تحتاج إلى أكسجين.

وحذّر الهلال الأحمر من تدهور الأوضاع في مستشفى الأمل التابع للجمعية، خاصةً بعد استهداف دبابات الاحتلال الطابق الثاني من المستشفى، ما تسبب بأضرار كبية في غرف التمريض.

كما استهدفت دبابات الاحتلال صباح اليوم منزلًا في محيط مستشفى الأمل.

وأُصيب مواطنان بقصف الاحتلال مجموعة من الأهالي في منطقة القرارة شمال شرق المدينة، فيما ارتقى شهيدان جرّاء قصف صهيوني استهدف محيط حي العمور شرق خان يونس.

في دير البلح، شنّت طائرات الاحتلال غارةً على أرض زراعية جنوبي المدينة وسط القطاع.

وفي ساعات الليل الأولى، ارتقى شهيدان جرّاء قصف الاحتلال منطقةً شرقي المدينة.

في النصيرات، نفّذت طائرات الاحتلال غارةً على المخيم وسط القطاع.

في غزة، قصف الطيران الحربي منزلين لعائلتي "أبو مسعود" و"المغربي" بجوار مسجد الصالحين بمنطقة الصبرة وسط المدينة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "يونس" قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة، فيما واصل الطيران الحربي ومدفعيته قصفه على حي الزيتون بالمدينة.