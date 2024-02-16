فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم الحصار.. مستشفى "الأمل" بخانيونس ينقذ أُمًا وجنينها

أبو عبيدة: الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدًا

غدًا.. يوم عالمي ثانٍٍ للتضامن مع غزة بمشاركة 100مدينة حول العالم

"لم يسأل عنهم أحد".. قصص مأساوية لأطفال رُضع أُنقذوا بأعجوبة من غزة

حماس: عملية "كريات ملاخي" رد طبيعي على حرب الإبادة بغزة

"إسرائيل" تواجه قضية جديدة أمام محكمة العدل الدولية

نصر الله: العدوان على لبنان متعمّد وصواريخنا قادرة على "بلوغ إيلات"

في عملية نوعية.. قتيلان وجرحى بعملية إطلاق نار في "كريات ملاخي"

تسجيل صوتي جديد مؤثر للطفلة هند قبل استشهادها

الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 130

"الإعلام الحكومي" بغزة ينشر تحديثًا لأهم إحصائيات حرب "الإبادة الجماعية"

16 فبراير 2024 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

نشر المكتب الإعلامي الحكومي، مساء اليوم الجمعة، تحديثًا لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة، وذلك منذ الـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول – الجمعة 16 فبراير 2024م.

◻️ (133) يوماً على حرب الإبادة الجماعية.

◻️ (2,503) مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال.

◻️ (35,775) شهيداً ومفقوداً.

◻️ (28,775) شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات.

◻️ (12,660) شهيداً من الأطفال.

◻️ (8,570) شهيدة من النساء.

◻️ (340) شهيداً من الطواقم الطبية.

◻️ (46) شهيداً من الدفاع المدني.

◻️ (130) شهيداً من الصحفيين.

◻️ (7,000) مفقودٍ 70% منهم من الأطفال والنساء.

◻️ (68,552) مصاباً.

◻️ (11,000) جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".

◻️ (10,000) مريض سرطان يواجهون خطر الموت.

◻️ (700,000) مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

◻️ (8,000) حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح.

◻️ (60,000) سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توفر الرعاية الصحية.

◻️ (350,000) مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.

◻️ (99) حالة اعتقال من الكوادر الصحية.

◻️ (10) حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.

◻️ (2) مليون نازح في قطاع غزة.

◻️ (142) مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.

◻️ (100) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (295) مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (184) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي.

◻️ (266) مسجداً دمرها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (3) كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

◻️ (70,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً.

◻️ (290,000) وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً غير صالحة للسكن.

◻️ (66,000) طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة.

◻️ (31) مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (53) مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة.

◻️ (152) مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي.

◻️ (124) سيارة إسعاف دمرها جيش الاحتلال.

◻️ (200) موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال.

#غزة #حرب الإبادة الجماعية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة