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بالصور رغم الحصار.. مستشفى "الأمل" بخانيونس ينقذ أُمًا وجنينها

16 فبراير 2024 . الساعة 19:25 بتوقيت القدس
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مستشفى "الأمل" بخانيونس ينقذ أُمًا وجنينها
غزة - فلسطين أون لاين

رغم الحصار "الإسرائيلي" واعتقال عدد كبير من الكوادر الطبية العاملة في المشفى، تمكن أطباء في مستشفى الأمل بخانيونس التابع لجمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني، اليوم الجمعة، من إنقاذ أم وجنينها.

وقال الهلال الأحمر، في منشور عبر منصة "إكس": "نجح الطاقم الطبي في مستشفى الأمل المحاصر (من الجيش الإسرائيلي) لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل شعرت بألم المخاض بشكل مفاجئ".

وأوضحت الجمعية: "كان الجنين يعاني من هبوط حاد في نبضات القلب، وعلى الفور ورغم عدم توفر وحدات دم كافية وعدم وجود فني تخدير، الذي تم اعتقله الجيش الإسرائيلي، وعدم وجود طبيب حضانة، تمكن الطاقم من إجراء العملية بنجاح وإنقاذ الطفلة والأم، وهما بحالة جيدة".

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والأربعاء، أعلنت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني تعرض محيط مستشفى "الأمل" في خانيونس لقصف إسرائيلي "عنيف"، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خانيونس وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

#غزة #مستشفى الأمل

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