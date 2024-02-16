غدًا.. يوم عالمي ثانٍٍ للتضامن مع غزة بمشاركة 100مدينة حول العالم

غزة - فلسطين أون لاين

من المقرر أن تنطلق، غدًا السبت الـ 17 فبراير/ شباط، فعاليات اليوم العالمي الثاني للتضامن مع غزة، بمشاركة 100 مدينة في أكثر من 45 بلدًا حول العالم.

وقال التحالف الفلسطيني المنظم للفعالية، في بيان صحفي، تفاصيل اليوم العالمي للتضامن مع غزة، إن عواصم كبرى من جميع أنحاء العالم، مثل لندن وواشنطن وسيدني وإسطنبول وسيول، ستشارك في الحدث العالمي، حيث ستبدأ المسيرة المقررة وسط لندن وتتجه نحو السفارة الإسرائيلية في العاصمة البريطانية.

فيما قال نائب رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا عدنان حميدان: "للحراك في اليوم العالمي الثاني للتضامن مع غزة منذ أحداث أكتوبر/تشرين الأول 2023 زخم خاص بمشاركة مئات المدن والعواصم حول العالم". مضيفا أنه يأتي في وقت مهم يتزامن مع تصويت البرلمان البريطاني مجدداً على تبني الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة في الـ 21 من الشهر الجاري.

وأضاف حميدان: "هذا التصويت سيجعلنا قادرين على فرز النواب المؤيدين لاستمرار جرائم الإبادة في غزة بصمتهم أو تأييدهم لاستمرار الاحتلال بعدوانه، وسيعطينا فرصة حقيقية لمعاقبة السياسيين الذين يصرون على دعم تل أبيب عبر الانتخابات القادمة".

ووجه التحالف، في بيانه، نداءً عاجلاً للتحرك؛ رداً على الأزمة الإنسانية الكارثية غير المسبوقة في رفح، جنوب قطاع غزة؛ حيث يواجه المدنيون خطر نزوح وشيك ومع تصاعد عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، إضافة الى كافة أنواع المعاناة الأخرى التي تحيط بهم، ما سيضاعف العدد الصادم بالفعل من الشهداء والجرحى والنازحين.

يشار إلى، أن التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا يضم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، تحالف أوقفوا الحرب، حملة التضامن مع فلسطين، حملة وقف التسليح النووي الرابطة الإسلامية في بريطانيا ومنظمة أصدقاء الأقصى.