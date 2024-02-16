أبو عبيدة: الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدًا

غزة - فلسطين أون لاين

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن الخسائر في صفوف أسرى الاحتلال لدى المقاومة الفلسطينية بغزة باتت كبيرة جدًا، والوقت أمامهم ينفذ بشكل متسارع.

وأضاف أبو عبيدة، في تسجيل مصور بث عبر قناة الجزيرة، اليوم الجمعة، "حاولنا حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك، لكن جيش العدو تعمد قتل أسراه وإصابتهم".

وتابع أبو عبيدة، "حذرنا عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك"، مشيرًا إلى أن أسرى الاحتلال لدى المقاومة يعيشون أوضاعًا صعبة ويكافحون من أجل الحياة ونحاول حماية حياتهم.

وأكد الناطق باسم القسام، أن ما يطلقه الاحتلال من تصريحات وأرقام ومعلومات "دعاية كاذبة"، مردفًا: "العدو لم يستطع إقناع جمهوره بأنه ينتصر أو يحقق أهدافه وكثير مما يعلنه العدو ملفق، المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه".

وشدد على، أن الأهداف السياسية التي يحاول قادة الاحتلال تحقيقها عبر مجازرهم وجرائمهم ستؤدي بهم لسقوط مدو وخزي وعار.

وحول عمليات القسام، قال أبو عبيدة، "مجاهدونا يوقعون في صفوف العدو خسائر فادحة غير مسبوقة في تاريخ شعبنا، ويوقعون أفراده في كمائن محكمة، وما نبثه من إعلانات ومشاهد جزء مما ينفذه مجاهدونا في الميدان ونؤثر تأجيل بث بعض المشاهد لأسباب أمنية".

وتابع: "مجاهدونا في كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، وينفذون عمليات نوعية قاتلة بالتوازي مع عمل قوى الأمة في المقاومة.

وأضاف: لسنا معنيين بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان، المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه".

وأكد الناطق العسكري للقسام، أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا.