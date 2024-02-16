تسجيل صوتي جديد مؤثر للطفلة هند قبل استشهادها

غزة - فلسطين أون لاين

بثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، تسجيلًا صوتيًا جديدًا للطفلة هند رجب، بعد أسبوعٍ مر على رحيلها بعدما عثر عليها وباقي أفراد عائلتها شهداء داخل المركبة المحاصرة في شارع جامعة الدول العربية غرب مدينة غزة، حيث حاصرتهم الدبابات "الإسرائيلية" وأطلقت النار عليهم.

وأظهر التسجيل محاولة إحدى العاملات بالهلال الأحمر بمحاولة تهدئة هند عبر قراءة آيات سورة الفاتحة من القرآن الكريم، فيما بدا الخوف على نبرة صوت الطفلة من هول ما عاشته في تلك اللحظات.

English follows: ‏على مدار اكثر من ثلاث ساعات كانت الطفلة هند التي لم تكمل بعد عامها السادس مرعوبة تناشد باستمرار... تم النشر بواسطة ‏Palestine Red Crescent society الهلال الاحمر الفلسطيني‏ في الخميس، ١٥ فبراير ٢٠٢٤

وبعد 12 يومًا من فقدان التواصل مع الطفلة هند رجب "6 سنوات" في ظل مناشدة ذوي الطفلة كافة المؤسسات الحقوقية في العالم لإنقاذ الطفلة التي بقيت داخل مركبة مع عائلة خالها الشهيد تحت زخات رصاص الدبابات وصواريخ الاحتلال، عُثرفي الـ 10 فبراير/ شباط على جثمان الطفلة هند برفقة خمسة من أفراد عائلتها وكلّهم قد ارتقوا شهداء.

وفي عملية البحث المستمرة، عثرت الطواقم الطبية على مركبة الإسعاف التي أرسلتها لإنقاذ الطفلة هند مقصوفة بآليات الاحتلال العسكرية، وبداخلها الشهيدين المسعفين يوسف زينو، وأحمد المدهون.

أكدت مصادر صحفية أن عائلة الطفلة هند تمكنت من العثور عليها اليوم مع خمسة من أفراد عائلتها " خالها بشار حمادة وزوجته وأطفاله الثلاثة" بعدما حاصرت الدبابات الصهيونية المركبة التي كانت تقلهم في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة.

وفي تفاصيل الجريمة المروعة، حاصرت الدبابات الإسرائيلية مركبة العائلة قبل 12 يومًا أثناء توجههم من محيط المالية في تل الهوى نحو شارع الوحدة، وأطلقت النار عليهم بكثافة ليرتقي كل من في المركبة عدا الطفلة هند، وابن خالها الطفلة ليان "14 عامًا".

وفي مكالمة "مُسجلة" أجرتها ليان مع طواقم الإسعاف في الهلال الأحمر الفلسطيني طالبةً النجدة، سُمع دوي الرصاص الذي أطلقته الدبابة نحو المركبة، وانقطع الاتصال بعد صراخ الطفلة ليان.

وفي محاولة الهلال الأحمر الاتصال مرةً أخرى على الطفلة ليان، أجابت الطفلة هند أن ليان قد أُصيبت إصابة بالغة، لينقطع الاتصال مرةً أخرى، وهكذا بقيَ مصير الطفلة هند مجهولًا لمدة 12 يومًا.

وبدورها أرسلت طواقم الهلال الأحمر المُسعفين يوسف زينو، وأحمد المدهون، لإنقاذ الطفلة هند، إلّا أن الجمعية فقدت الاتصال بالمسعفين منذ لحظة وصولهما إلى غزة، لتعثر عليهما صباح اليوم شهداء إثر قصف طائرات الاحتلال مركبة إسعاف الهلال الأحمر في منطقة تل الهوا بمدينة غزة.