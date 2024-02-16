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الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 130

16 فبراير 2024 . الساعة 15:14 بتوقيت القدس
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غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، استشهاد 4 صحفيين فلسطينيين جراء قصف "إسرائيلي" على أهداف متفرقة في قطاع غزة.

وأوضح الإعلام الحكومي، في بيان صحافي، أن "الزملاء الصحفيين الأربعة الذين ارتقوا هم: زيد أبو زايد مدير إذاعة القرآن الكريم، وياسر ممدوح الصحفي في وكالة كنعان الإعلامية المحلية، ومحمد رسلان شنيورة، ومحمود مشتهى الصحفيان في وكالة الساحل للإعلام".

وبذلك، ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 130 صحفيًا وصحفيةً منذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على قطاع غزة بعد استشهاد 4 صحفيين في غارات إسرائيلية متفرقة على أنحاء القطاع".بحسب البيان.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن "إسرائيل" عدوانًا مدمرًا على قطاع غزة خلف عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، وفق تقارير طبية وإغاثية.

#غزة #صحفيين #العدوان على غزة

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