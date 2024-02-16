بظروف مشددة.. الاحتلال ينقل بطل "نفق الحرية" الأسير زكريا زبيدي إلى العزل الانفرادي

غزة - فلسطين أون لاين

نقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" أمس الخميس، الأسير زكريا زبيدي من عزل سجن "ريمون"، إلى عزل سجن "عسقلان"، وسط ظروف صعبة.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له، أن قوات الاحتلال نقلت الأسير زبيدي إلى العزل الانفرادي، بالتزامن مع إجراءات مشددة وخطيرة.

وأوضح النادي أنّ الاحتلال في الآونة الأخيرة اتّبع سياسة العزل الإنفرادي بوتيرة غير مسبوقة على المعتقلين ووسط ظروف "قاسية" وصعبة للغاية.

وأشار إلى أن الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة، نقل عددًا من المعتقلين ومنهم قيادات في الحركة الأسيرة، إلى العزل بعد عمليات تنكيل وتعذيب وضرب مبرح تعرضوا لها.

يُذكر أن الأسير زبيدي "49 عامًا" من مخيم جنين، اعتقل عدة مرات، وأصيب عدة مرات جرّاء تعرضه لمحاولات اغتيال. واعتقل في المرة الأخيرة في شهر شباط/ فبراير 2019، ومازال موقوفًا حتى اليوم.

وفي عملية هزت السجون الصهيونية في أيلول/ سبتمبر 2021، حاول الأسير زبيدي من خلال عملية "نفق الحرية" انتزاع حريته رفقة خمسة معتقلين من "سجن جلبوع"، عبر نفق حفروه أسفل السجن، إلّا أن الاحتلال تمكّن من إيجادهم خلال عملية بحث مشددة، وأصدرت المحكمة حكمًا بحقه لمدة 5 سنوات.

وفي يوم الأربعاء الماضي، أعلنت مصلحة السجون أنها نقلت الأسير مروان البرغوثي، من سجن عوفر -المُقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية -، إلى العزل الانفرادي الذي لم يحدد موقعه. مشيرةً إلى أن ذلك جاء في أعقاب معلومات عن انتفاضة ثالثة مخطط لها من قبل البرغوثي.







