الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 112 شهيدًا و 157 إصابةً.

وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا جرّاء تواصل حرب "الإبادة الجماعية" على غزة إلى 28775 شهيدًا، و 68552 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت الوزارة أنّ عددًا كبيرًا من الضحايا مازالوا تحت الأنقاض وفي الطّرقات والشوارع، لا تستطيع طواقم الإسعاف أو الدفاع المدني الوصول إليهم، بسبب إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تجاه كل من يقترب من تلك الأماكن.