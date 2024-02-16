الاحتلال يشن سلسلة مداهمات واعتقالات بمدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الجمعة، عمليات اقتحام ومداهمة لعدد من قرى ومدن الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشبان والقوات المُقتحمة.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لآخر عمليات الاقتحام التي تشنّها قوات الاحتلال على مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل يومي، فقد اقتحمت القوات عددًا من القرى، وداهمت منازل المواطنين، واعتدت عليهم، واعتقلت عددًا من الشبان.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتا شرقي المدينة، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وشنّت حملة اعتقالات لعدد من الشبان، عُرف منهم: الشاب أيوب عدس. كما أخضعت القوات بعض الشبان للتحقيق الميداني وسط اعتداءات وتهديدات لهم ولعائلاتهم.

في قلقيلية، اندلعت اشتباكات ومواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام عدد كبير من الجنود للمدينة.

واعتقل الجنود الصهاينة الأسير المحرر حبيب حداد بعد إطلاق النار على مركبته، واحتجازها، والاعتداء عليه وعلى الشاب كريم شهوان الذي كان برفقة المحرر حداد، ما أدى إلى إصابته بجروح في اليد.

كما احتجزت القوات الخاصة مركبة الإسعاف ومنعت وصول الطواقم الطبية إلى المنطقة.

في جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سيلة جنوبي المدينة، وداهمت عدد كبير من منازل المواطنين، واعتقلت الشاب محمود فالح حنتولي.

كما داهمت القوات الخاصة أحد مقاهي البلدة وحوّلته إلى ثكنة عسكرية، للتحقيق الميداني مع الشبان الذين اعتقلتهم خلال مداهمتها لمنازلهم، عُرف من بين المعتقلين: الشاب بشار باسم حنتولي.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عدة أحياء في المدينة، وأقامت حواجز عسكرية وسط المدينة.

في الخليل، اقتحم جنود الاحتلال حارة الشيخ وسط المدينة، وشنّوا حملات مداهمة لمنازل المواطنين، ونصبوا حواجز عسكرية في المنطقة.

في طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عقابا شمالي المدينة، واعتقلت المواطن محمود نافز أبو عرة، بعد محاصرة منزله ومداهمته وتخريب محتوياته.

كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال، استهدف خلالها المقاومون آليات الاحتلال بالعبوات الناسفة قبل انسحابها من البلدة.