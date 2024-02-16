برتبة "رقيب".. الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة آخرين في معارك قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، مقتل أحد جنوده وإصابة آخرين بجروح مختلفة من بينهم حالة خطيرة في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل الرقيب من الكتيبة 202 نوعام شافا "20 عامًا"، فيما أُصيب عدد آخر من جنوده وضباطه، من بينهم جنديٌ أصيب بجروح خطيرة خلال عمليات متفرقة في قطاع غزة.

يأتي ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال، يوم أمس الخميس، مقتل جندي وإصابة عدد من جنوده وضباطه من وحدة المظليين، وُصفتْ جروحهم بـالخطيرة.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 11 جنديًا وضابطًا في المعارك البرية في قطاع غزة.

ويرتفع بذلك عدد الضباط والجنود القتلى إلى 572 ضابطًا وجنديا "إسرائيليًا" منذ بدء عملية طوفان الأقصى، من بينهم 241 قتيلًا منذ بدء المعارك البرية في 26 أكتوبر الماضي.



