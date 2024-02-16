أبرز تطورات اليوم الـ 133 من "الحرب الصهيونية" على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

واصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 133 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها بحق العائلات في قطاع غزة، ارتكب فيها أبشع أساليب القتل والتدمير والتهجير بحق شعبنا الصامد، دمّر البيوت فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية التي يسكن فيها الآلاف من العائلات، ودنّس المساجد، ونبش القبور، ليصل في نهاية هزيمته إلى حصار المشافي والمجمعات الطبية وإطلاق النار تجاه الطواقم الطبية والجرحى والنازحين الذين لم يجدوا مكانًا يلتجئون إليه بعد أن دمّر الاحتلال بيوتهم وبيوت ذويهم.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، ارتفاع عدد الضحايا جرّاء تواصل الحرب الصهيونية على غزة إلى 28663 شهيدًا و 68395 إصابةً منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية للحرب الصهيونية خلال الساعات الماضية، واصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق متفرقة في القطاع.

في رفح، استهدفت طائرات الاحتلال، خلال ساعات الفجر، منزلًا لعائلة "جودة" في شارع أبو الصابر بمخيم الشابورة وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة آخرين بإصابات شديدة الخطورة.

كما ارتقى عدد من الشهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة " زعرب" شمالي المدينة.

في خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مجمع ناصر الطبي، واعتقلت عددًا من الطواقم الطبية والنازحين. كما واصلت إطلاق النار صوب مباني المجمع وساحاته وسط إطلاقها للكلاب البوليسية داخل المجمع.

وأعلنت وزارة الصحة صباح اليوم، وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم داخل المجمع.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن الأوضاع الإنسانية في مجمع ناصر "كارثية" بأتم معنى الكلمة، خاصةً بعد فقدان الاتصال مع جميع الطواقم الطبية داخل المجمع واحتجاز قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 95 شخصًا من الطواقم الطبية و191 مريضًا و165 من المرافقين والنازحين في مبنى ناصر القديم.

كما واصلت طائرات الاحتلال شنّ غاؤات متفرقة على عدة مناطق جنوب شرقي المدينة.

في النصيرات، قصفت مدفعية الاحتلال محيط المدرسة الماليزية شمالي المخيم وسط القطاع.

في شمال القطاع، تمكّنت طواقم الدفاع المدني من انتشال شهيدين وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلتي "صباح" و"عفانة" شرقي جباليا.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية في منطقة بئر النعجة شمالي المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على محيط الكلية الجامعية جنوب حي الصبرة بمدينة غزة.

كما ارتقى 3 شهداء وأُصيب آخرون جرّاء قصف الاحتلال مركبة وتجمعًا للأهالي عند مفترق ضبيط في شارع الجلاء.

وفي ساعات المساء، شنّت طائرات الاحتلال غارات متتالية على حيي الصبرة والزيتون. كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة الشيخ عجلين غربي المدينة.