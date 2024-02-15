"البحرية اليمنية" تستهدف سفينة بريطانية في خليج عدن

غزة - فلسطين أون لاين

أعلنت القوات البحرية اليمنية في بيان مساء اليوم الخميس استهداف سفينة بريطانية اثناء إبحارها في خليج عدن بصواريخ بحرية وإصابتها إصابة مباشرة.

وكانت هيئة "أمبري" للأمن البحري قالت وقت سابق: "استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها شرق عدن باليمن ، وإن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب شظايا أصابت أنبوب مولد الديزل ما أدى لحدوث تسرب"..

وقالت القوات اليمنية المسلحة، أنها نفذت عمليةً عسكريةً استهدفتْ سفينةً بريطانية " LYCAVITOS " أثناءَ إبحارِها في خليجِ عدن، وكانتْ عمليةَ الاستهدافِ بصواريخَ بحريةٍ مناسبةٍ أصابتْها بشكلٍ مباشرٍ.



وأكدت، في بيان صحافي، استمرار عملياتها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى يتوقفَ العدوانُ ويُرفعَ الحصارُ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وأضاف البيان، "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ وضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ اليمنِ العزيزِ بصددِ اتخاذِ المزيدِ منَ الإجراءاتِ رداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ وتأكيداً على الموقفِ العمليِّ المساندِ للشعبِ الفلسطيني".