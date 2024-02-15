الاحتلال يعترف بمقتل جندي وإصابة 3 بمعارك غزة

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الخميس، مقتل جندي "إسرائيلي" خلال المعارك الضارية مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الجندي القتيل هو الرقيب روتم سحر هدار (20 عامًا) من دورية مظلية في جيش الاحتلال، وقد قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

كما أعلن المتحدث إصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين بجروح متفاوتة، بينهم ضابط وجنديين أصيبا بجروح خطيرة.

ويوم أمس الأول، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 3 من ضباطه وجنوده، وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، خلال المعارك الدائرة مع المقاومة الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

وتزامن ذلك، مع بث كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الأربعاء، مشاهد جديدة لاستهداف وتدمير آليات الاحتلال العسكرية والاشتباك مع جنود الاحتلال من "مسافة صفر" في محور مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اعترف الجيش "الإسرائيلي" بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة، منذ بدء العدوان على القطاع والعملية البرية.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن إدارة التأهيل تستعد لاستقبال 20 ألف جريح العام الحالي بعد استقبال 5500 العام الماضي.

يأتي هذا الإعلان في وقت تفيد فيه تقارير بأن عدد الجنود الإسرائيليين الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه.