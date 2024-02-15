مؤتمر "أونكتاد": أضرار الحرب على غزة تحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة

غزة - فلسطين أون لاين

قال المدير في منظمة "أونكتاد" ريتشارد كوزول رايت، إنّ الأضرار التي تسببها الحرب الإسرائيلية المدمرة في قطاع غزة، تُعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في حربٍ سابقة.

وأوضح كوزول رايت، خلال اجتماعٍ في جنيف، أنّ أضرار هذه الحرب المتواصلة منذ 132 يومًا، تبلغ بالفعل أربعة أمثال تلك التي لحقت بغزة خلال الحرب، التي استمرت سبعة أسابيع في العام 2014.

وأضاف: نتحدث عن 20 مليار دولار تقريبًا إذا توقف (الصراع) الآن"، مشيرًا إلى أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة.

ورأى المدير في منظمة "أونكتاد"، أنّ قطاع غزة سيحتاج إلى "خطة مارشال" جديدة للتعافي من تداعيات الحرب، في إشارة إلى خطة للتعافي الاقتصادي لأوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وتعد "خطة مارشال"، خطة اقتصادية أُطلقت بمبادرة من وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال، من أجل مساعدة البلدان الأوروبية على إعادة إعمار ما دمرته الحرب العالمية الثانية وبناء اقتصاداتها من جديد، وذلك عبر تقديم هبات عينية ونقدية بالإضافة إلى حزمة من القروض الطويلة الأمد.

تُوِّج مشروع مارشال بنجاح كبير شهدت عليه الإنجازات الاقتصادية التي حققتها البلدان الأوروبية المستفيدة من المشروع، حيث بلغت معدلات نمو ناتجها القومي الإجمالي ما بين 15 و %25 خلال فترة تنفيذه.

وقبل أسبوع، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان، أن الجيش الإسرائيلي دمر نحو 360 ألف مبنى سكني، بينها 70 ألف وحدة تم تدميرها كلياً، لافتاً إلى نزوح نحو مليوني مواطن منذ بدء الحرب.

وتعرّض نحو 18% من البنى التحتية في قطاع غزة لأضرار منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، في وقت سابق، استناداً إلى صورة التُقطت بقمر اصطناعي عالي الدقة.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشف تقرير صادر عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال قد ألقى على القطاع أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات.

وقارن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في تقريره هذا الرقم مع وزن القنبلتين اللتين تم إسقاطهما على هيروشيما وناغازاكي عام 1945.

ووجد أن حجمهما قُدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات. وكشف المرصد أن حصة كل فرد من سكان غزّة، البالغ عددهم نحو 2.23 مليون نسمة تجاوزت الـ10 كيلوغرامات من المتفجرات

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن سلطات الاحتلال عدوانًا مدمرًا على غزة، أسفر عن استشهاد 28 ألفًا و663 فلسطينيًا، وإصابة 68 ألفًا و395 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، كما تسببت هذه الحرب في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلفة كارثة إنسانية غير مسبوقة.