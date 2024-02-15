فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بفعل التجويع.. جيل كامل معرض لخطر المعاناة من إعاقات دائمة بغزة

7040 معتقلًا فلسطينيًا بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

"الكنيست" يصادق على منع عمل "الأونروا" بالداخل المحتل والقدس

"أما الفكرة فلا تموت"

الأورومتوسطي يوثّق: توسيع "خطير" في هجمات الاحتلال الصهيوني على الجنوب اللبناني

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 9 مجازر خلال الـ 24 ساعة الماضية

الفصائل الفلسطينية تدعو إلى حملة شعبية واسعة لوقف العدوان الصهيوني على غزة

انتقادات وتحقيقات.. لماذا لم تتصدَ المنظومة الجوية للصاروخ الذي سقط في صفد؟

بحجة "أغراض عسكرية عاجلة".. الاحتلال يستولي على 18 دونمًا من قرية دير دبوان شرقي رام الله

معظمهم من الأطفال.. الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرةً في مدينة النبطية في الجنوب اللبناني

بفعل التجويع.. جيل كامل معرض لخطر المعاناة من إعاقات دائمة بغزة

15 فبراير 2024 . الساعة 16:24 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
غزة - فلسطين أون لاين

اتهم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء (مايكل فخري) إسرائيل بـ"استخدام الجوع سلاحًا لإيذاء وقتل المدنيين في غزة". وقال إن سكان القطاع باتوا يشكلون نسبة هائلة من جوعى العالم.

وأضاف في مقال له، أن سكان غزة يشكلون حاليًا 80 بالمئة من مجموع الأشخاص الذين يواجهون المجاعة أو الجوع الكارثي في جميع أنحاء العالم، ولوضع الأمور في منظور عالمي، لم نشهد منذ الحرب العالمية الثانية مثل هذه المجاعة السريعة والكاملة للسكان المدنيين، لكن كيف حدث هذا؟

وقال فخري، إن 335 ألف طفل دون سن الخامسة يتعرضون لخطر سوء التغذية الحاد مع استمرار تزايد خطر المجاعة، وبسبب سوء التغذية يتعرض جيل كامل لخطر المعاناة من إعاقات جسدية وإدراكية دائمة، وهو ما يسميه الأطباء "التقزم".بحسب المقال.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة، أنه ورغم الكمية الضئيلة من المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها، لا يزال سكان القطاع يفتقرون إلى الوقود اللازم للطهي، ومعظم المخابز تفتقر لما يكفي من الوقود أو الدقيق لصنع الخبز للناس، ويحاول الآباء إطعام أطفالهم بالقليل من الطعام الحيواني المتبقي لديهم، كما أن حيوانات المزرعة تتضور جوعا ولا يمكن أن تصبح مصدرا للغذاء.

ولفت إلى، انخفاض الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وبالإضافة إلى منع المساعدات الإنسانية تعمل "إسرائيل" على تدمير النظام الغذائي في غزة منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر الماضي.

ومنذ ذلك الوقت جرفت القوات الإسرائيلية أكثر من 22 بالمئة من إجمالي الأراضي الزراعية في شمال غزة، بما في ذلك البساتين والبيوت البلاستيكية والأراضي الزراعية، كما دمرت قرابة 70 بالمئة من أسطول الصيد في غزة وتواصل استهداف الصيادين.

وتفرض "إسرائيل" حصارًا على غزة منذ عام 2007، مما أدى إلى تقييد شديد لتدفق البضائع، وبسبب الحصار وحتى قبل هذه الحرب، كان نصف سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي وكان 80 بالمئة منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، والطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الرعب هي وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وخلص بالقول المقرر الخاص للأمم المتحدة: إن "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الرعب هي وقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق".

 

 

 

#غزة #الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة