الفصائل الفلسطينية تدعو إلى حملة شعبية واسعة لوقف العدوان الصهيوني على غزة

غزة - فلسطين أون لاين

دعت الفصائل الفلسطينية أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمتين العربية والإسلامية إلى ضرورة المشاركة في حملة شعبية واسعة لوقف العدوان الذي يشنه الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة لليوم الـ 132 على التوالي.

وطالبت الفصائل في بيان لها، اليوم الخميس، جميع أبناء الشعب الفلسطيني وجماهير الأمتين العربية والإسلامية، وكل أحرار العالم وأنصار العدالة والحقوق في العالم إلى المشاركة في أوسع حملة شعبية لرفض العدوان والمطالبة بوقف الحرب وإفشال مخططات الإبادة والتجويع التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل أنه من الواجب على جميع الأحزاب والقوى العربية والإسلامية والعالمية المناصرة للشعب الفلسطيني أخد دورها، والقيام بواجباتها لحماية القضية الفلسطينية وعدم ترك الشعب الفلسطيني وحيدًا يواجه كل هذا الإرهاب الصهيوني والعنصرية المدججة بالأحقاد وأدوات القتل والتدمير.

وقالت: نناشد القوى والأحزاب والاتحادات النقابية والبرلمانية في كل مكان لأخد دورها والقيام بمسؤوليتها وتأكيد انحيازها للقضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع المذابح والجرائم والحروب المدمرة.

وناشدت الفصائل جميع أبناء الشعب الفلسطيني للتلاحم والوقوف صفًا واحدًا ضد مشاريع التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، والثبات على أرضنا والحفاظ عليها والتوجه إلى المناطق التي أخرجنا منها على طريق العودة إلى فلسطين.

وطالبت من جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وأراضي الداخل الفلسطيني المحتل للنفير العام والاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في الساحات كافة.

ودعت الفصائل إلى أن يكون يوم غد الجمعة يومًا عالميًا لمناصرة الحق الفلسطيني، وأن يكون السبت والأحد المقبلان يومين عالميين لمساندة شعبنا بأوروبا وأميركا وآسيا.

وأشادت في ختام بيانها بصبر وثبات شعبنا الأسطوري في وجه الاحتلال الصهيوني، كما ثمّنت أداء المقاومة الفلسطينية على الجبهات المتعددة وخاصة في لبنان واليمن والعراق على جهودها ومواصلتها التصدي للعدوان الصهيوني بكافة السبل.



