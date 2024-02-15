انتقادات وتحقيقات.. لماذا لم تتصدَ المنظومة الجوية للصاروخ الذي سقط في صفد؟

غزة - فلسطين أون لاين

كشفت مصادر إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن مسؤولين في جيش الاحتلال وجهوا انتقادات كبيرة لمنظومة الدفاع الجوي بالاحتلال بعد فشلها بالتصدي للصواريخ التي أُطلقت يوم أمس من لبنان تجاه صفد شمال فلسطين المحتلة.

وأكد موقع "والا" العبري أن منظومات الدفاع الجوي أخطأت في تقدير رصد الصواريخ، مشيرةً إلى أنَها رصدت سقوط بعض الصواريخ في مناطق مفتوحة ولذلك لم تطلق صواريخ مضادة للتصدي لها.

وأشار الموقع إلى أن 11 صاروخ جراد أطلقوا من جنوب لبنان يوم أمس، إلّا أن المنظومة فشلت بالتصدي للصاروخ الذي سقط بصفد.

ولفت إلى أنه من غير الواضح سبب فشل الصاروخ المضاد بالتصدي للصاروخ، وإن كان ذلك بسبب الحالة الجوية أو سبب تقني آخر، وأن ذلك الصاروخ لم يكن يجب أن يسقط في وسط القاعدة العسكرية بصفد وأن يؤدي لمقتل مجندة وإصابة آخرين.

وقال مسؤول عسكري بالاحتلال إن المناطق العسكرية كالقاعدة التي أصيبت بصفد يوم أمس يجب أن تكون تحت تأمين كبير من منظومات الدفاع الجوي، ولا يجب أن تحدث أخطاء كهذه.

وبيّن بأنه يجري التحقيق بما حدث يوم أمس، مشيرًا إلى أن حزب الله لم يستخدم صواريخ جديدة في ذلك الهجوم، إنّما استخدم طريقة إطلاق عدد كبير من الصواريخ بنفس الوقت لتشويش عمل منظومات الدفاع الجوي.

يُذكر أن جيش الاحتلال أعلن مساء أمس الأربعاء، عن مقتل مُجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين جرّاء صاروخ أُطلق من لبنان تجاه مدينة صفد شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أنها رصدت 8 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه مدينة صفد.

وأشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى أنّ إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، ولم تستطع القبة الحديدية اعتراض معظم الصواريخ، ما أدى إلى سقوط بعضها في أماكن مفتوحة، فيما أصاب صاروخ منزلًا في صفد.

وقال مراسل القناة 14 العبرية: " ما حدث في الشمال هو الحدث الأخطر منذ اندلاع الحرب على جبهة لبنان".

وذكر رئيس بلدية صفد للإذاعة "الإسرائيلية" أن الإصابات المباشرة والحرجة كانت في قواعد عسكرية بمحيط المدينة.