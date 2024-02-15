بحجة "أغراض عسكرية عاجلة".. الاحتلال يستولي على 18 دونمًا من قرية دير دبوان شرقي رام الله

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت قرارًا بالاستيلاء على 18 دونمًا من أراضي قرية دير دبوان شرقي مدينة رام الله.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الاحتلال أصدر قرارًا "بوضع اليد" على الأراضي بحجة "أغراض عسكرية عاجلة"، وذلك من خلال تشكيل منطقة عازلة حول مستعمرة "متسبيه داني" المُقامة على أراضي المواطنين.

وأشارت إلى أن استيلاء الاحتلال على أراضي المواطنين يعبر عن تنفيذ فعلي لفكرة المناطق العازلة التي اقترحها زير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش مطلع العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولفتت الهيئة إلى أن الاحتلال أصدر ثلاثة أوامر متتالية بالطريقة نفسها لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات تمنع المواطنين من الوصول إلى مساحات شاسعة، في ديراستيا قرب مستعمرة "رفافا"، والمزرعة الغربية حول البؤرة الاستعمارية "حراشة".