وسط إطلاق الكلاب "البوليسية".. تطورات الأوضاع الميدانية في مجمع ناصر الطبي

غزة - فلسطين أون لاين

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم، مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وسط إطلاق نار كثيف على جميع مرافق المجمع.

وأكدت مصادر صحفية أن الاحتلال الصهيوني اقتحم ساحة مجمع ناصر وأطلق النار نحو أقسامه الطبية، وأمر الجرحى والطواقم الطبية بالخروج منه.

وقالت المصادر أن عددًا من الجنود صعدوا إلى الطوابق العليا في المجمع.

وفي متابعة فلسطين أون لاين، لتطورات الأوضاع في المجمع، فقد اعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الشبان والأطباء خلال خروجهم من المجمع فجر اليوم.

واقتحمت جرافات الاحتلال الساحة الجنوبية في المجمع، ونفّذت عمليات تجريف وتدمير.

كما أطلق الجنود الكلاب البوليسية داخل المجمع.

وحذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من كارثة إنسانية "وشيكة" جرّاء اقتحام الاحتلال لمجمع ناصر الطبي.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة أن الوضع داخل المجمع كارثي ومقلق، خاصةً مع إطلاق النار المتواصل تجاه النازحين المتواجدين في المجمع.

وأشار القدرة إلى أن أكثر من 1500 نازح مازالو داخل المجمع، بالإضافة إلى 190 من كوادر الطواقم الطبية، و 299 من أفراد عائلاتهم.

وأوضح أن 273 مريضًا لا يستطيعون الحركة، و327 مرافق مازالوا متواجدين في أقسام المجمع. مبينًا أن من بين المرضى المتواجدين 18 مريضًا في العناية المركزة، و 3 أطفال في الحضانة، و 35 مريض غسيل كلى.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني يُحاصر مجمع ناصر الطبي منذ أكثر من 17 يومًا، وسط إطلاق نار متواصل صوب الطواقم الطبية والنازحين والمرضى.