بزعم تفجير انتفاضة ثالثة.. الاحتلال ينقل الأسير مروان البرغوثي إلى العزل "الانفرادي"

غزة - فلسطين أون لاين

أعلن وزير الأمن القومي للاحتلال، المتطرف الصهيوني إيتما بن غفير، عن قرار نقل مصلحة السجون لعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الأسير مروان البرغوثي من سجن عوفر إلى العزل الانفرادي.



وقال بن غفير في مشاركة عبر حسابه على منصة إكس، "إن معلومات وصلت بوجود مخطط لعمل انتفاضة داخل السجون".

وأوضح أن مصلحة السجون، نقلت أمس الأربعاء الأسير مروان البرغوثي، من سجن عوفر -المُقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية -، إلى العزل الانفرادي الذي لم يحدد موقعه.

وأشار بن غفير إلى أن ذلك جاء في أعقاب معلومات عن انتفاضة مخطط لها.

يُذكر أن الاحتلال الصهيوني اعتقل البرغوثي عام 2002، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة، بتهمة المسؤولية عن عمليات، نفذتها مجموعات مسلحة، محسوبة على حركة فتح، وأدت إلى مقتل وإصابة صهيونيين، وحُكم على البرغوثي بالسجن لمدة 5 مؤبدات.

يشار إلى أن بن غفير اتخذ العديد من القرارات التي تسمح لمصلحة السجون بارتكاب الممارسات الوحشية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية.

وكشفت مصادر عبرية عن بعض الممارسات الانتهاكية التي يرتكبها الاحتلال بحق الأسرى، والتي تتمثل بتجريدهم من كافة مستلزماتهم الحياتية، وإيداعهم في سجن تحت الأرض، وحرمانهم من ضوء الشمس، وإبقائهم مقيدين طيلة الوقت، فضلًا عن سوء الطعام، وحرمانهم من النوم، وإبقاء نشيد الاحتلال يعمل على أسماعهم طيلة الوقت.



