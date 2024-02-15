جنوب أفريقيا: الاحتلال تجاهل قرارات محكمة العدل وتهديداته بالهجوم على رفح "خطيرة للغاية"

غزة - فلسطين أون لاين

أكدت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور أن الاحتلال الصهيوني تجاهل جميع القرارات التي قضتها محكمة العمل الدولية بشأن دعوى "الإبادة الجماعية" التي يرتكبهاالاحتلال بحق العائلات المدنية في قطاع غزة منذ 132 يومًا.

وأوضحت باندور في تصريح لها، أن الاحتلال واصل حربه وارتكابه للمجازر على غزة، بل إنه أصدر تهديدات شديدة "الخطورة" لشنّ هجوم على مدينة رفح المُكتظة بالسكان والنازحين.

وأعربت باندور عن قلقها من تصرفات الاحتلال وتجاهله حكم محكمة العدل، ومواصلة الهجوم، وقتل المدنيين وارتكاب "إبادة جماعية" بحق العائلات في غزة.

ولفتت إلى أن تصرفات حكومة الاحتلال تثبت ما قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل بشأن الإبادة الجماعية، منددةً باستهداف الصحفيين عامة وصحفيي الجزيرة خاصة، واصفة ذلك بالعمل الإجرامي

وأشارت باندور إلى أن قرار وقف القتال في غزة بيد الدول التي تمد الاحتلال بالمال والسلاح.

يُذكر أن جنوب أفريقيا، قدمت، يوم الثلاثاء الماضي، طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرارالاحتلال بشأن توسيع عملياته العسكرية في رفح وتحديد ما إذ كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

يُشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا، في 26 يناير الماضي، بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الصهيوني بتهمة ارتكابه حرب "إبادة جماعية" في غزة، وقضتْ المحكمة بأمر الاحتلال منع ارتكاء "إبادة جماعية" وضرورة حماية المدنيين.