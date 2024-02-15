سرقات واعتداءات.. الاحتلال الصهيوني ينفّذ حملة اقتحامات في مدن الضفة الغربية

غزة - فلسطين أون لاين

شنّت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم الخميس، حملات اقتحام ومداهمة لعدد من قرى ومدن الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشبان والقوات المُقتحمة.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لعمليات الافتحام اليومية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني، فقد اقتحمت القوات خلال الليلة الماضية وفجر اليوم عددًا من قرى وبلدات الضفة الغربية، وشنّت حملات اعتقال للمواطنين وسط اشتباكات ومواجهات اندلعت بين الشبان والقوات المقتحمة للبلدات.

في نابلس، اندلعت اشتباكات بين المقاومين وقوات الاحتلال عقب اقتحام المدينة، أطلق خلالها المقاومون النار تجاه جنود الاحتلال على الشارع الاستيطاني قرب زواتا شمال غربي المدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال إحدى العمارات السكنية غربي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين في المدينة، فيما استهدف المقاومون القوات المقتحمة بالأكواع المتفجرة محلية الصنع، بالتزامن مع إطلاق وابل من الرصاص وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير كريم شاهين في المخيم، وفتّشت محتوياته وعاثت به خرابًا. كما اعتقلت الأسير المحرر محمد الأنيس.

كما تمركزت آليات الاحتلال في محيط المخيم لعدة ساعات.

في طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال خلال ساعات الليل الأولى المدينة، وداهمت منازل المواطنين وفتّشت محتوياتهم، واعتقلت الشاب سائد الغانم، بعد مداهمة منزله وتهديد عائلته.

كما داهم جنود الاحتلال "الميغا لاند" واستولوا على تسجيلات كاميرات مراقبة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال على حاجز "نتساني عوز" غربي المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة علار شمالي المدينة، وداهمت منزل الأسير أحمد مأمون خندقجي، وسرقت مصاغًا ذهبيًا.

وداهمت منزل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير المحرر الشيخ نظير نصار، كما اعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف منهم: مهدي الخيب، ويامن قشوع وأحمد خندقجي.

في رام الله، اندلعت مواجهات وسط المدينة عقب اقتحام قوات الاحتلال، كما اعتلت قناصة الاحتلال عدة أبنية وسط المدينة.

كما اقتحمت آليات قوات الاحتلال بلدة بيتونيا غربي المدينة، واندلعت مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الصوت تجاه المواطنين.

في قلقيلية، اقتحمت عدة آليات عسكرية المدينة، واندلعت اشتباكات على الحاجز الشمالي للمدينة، وفجّر الشبان عددًا من العبوات محلية الصنع.

في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المجاز جنوبي الخليل برفقة مجموعة من المستعمرين المسلحين، وداهمت منازل عدد من المواطنين، وسرقت أجهزة الهواتف الخلوية، بعد اعتدائها على الأهالي، ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض.

في البيرة، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، وداهمت عددًا من الأحياء.

في القدس، اقتحمت جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق المدينة، وداهموا عدة أحياء في المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمالي المدينة، واعتقلت الشاب عبود مسوده، بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

في بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات الفجر المدينة، وداهمت عدة أحياء فيها، ولم يبلغ عن حالات اعتقال للمواطنين.

كما اقتحم عدد من جنود الاحتلال قرية الولجة غربي المدينة.

في سلفيت، اقتحمت ميلشيات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال بلدة كفر حارس في سلفيت لأداء طقوس تلمودية بمقامات دينية.