أبرز تطورات اليوم الـ 132 من الحرب الصهيونية على قطاع غزة

غزة - فلسطين أون لاين

يواصل الاحتلال الصهيوني لليوم الـ 132 على التوالي حرب "الإبادة الجماعية" التي يشنّها على قطاع غزة، من خلال شن آلاف الغارات العنيفة، ومواصلة القصف المدفعي والجوي على كافة مناطق القطاع. لم يترك الاحتلال أسلوبًا من أساليب القتل والتدمير والتهجير إلّا وقد مارسها بحق أبناء شعبنا الصامد، بدءًا من قصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها، ونسف المربعات السكنية، وتدنيس المساجد، ونبش القبور، وصولًا إلى حصار واقتحام المستشفيات والمجمعات الطبية.

في متابعة آخر الإحصائيات، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 28576 شهيدًا و68291 مصابًا منذ الساعة من أكتوبر الماضي.

وفي متابعة فلسطين أون لاين لأبرز التطورات الميدانية في اليوم الـ 132، واصل الاحتلال الصهيوني قصفه وارتكابه للمجازر في كافة أنحاء قطاع غزة.

في رفح، شنت طائرات الاحتلال غارتين على المناطق الشرقية للمدينة.

في خان يونس، واصلت قوات الاحتلال الصهيوني حصار مجمع ناصر الطبي وسط إطلاق نار كثيف تجاه كل من يتحرك محيط المكان.

وهددت قوات الاحتلال الصهيوني جميع النازحين داخل المجمع، وأمرتهم مغادرة المستشفى، وفي الوقت الذي غارد فيه عدد من الأهالي بوابة المجمع أطلق الاحتلال النار صوبهم بكثافة، فاضطروا العودة إلى المجمع.

وناشد النازحون في المجمع بضرورة التحرك العاجل لإنقاذهم بعد إمهال الاحتلال الصهيوني لهم حتى الساعة السابعة من صباح اليوم لإخلاء المستشفى.

وأفادت مصادر طبية أن طبيبًا أُصيب الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال داخل المجمع. وارتقى شهيد وأُصيب آخرون بعد قصف الاحتلال قسم العظام في المجمع.

وأكدت وزارة الصحة أن الوضع داخل مجمع ناصر الطبي كارثي و "مُقلق" خاصةً بعد تلف أنبوب الأكسجين وتسربه في المجمع، ما أدّى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في قسم العناية المركزة وتعرّض المرضى للخطر الشديد نتيجة الاستهداف الصهيوني المتواصل.

وشنّت قوات الاحتلال فجر اليوم غارات عنيفة على عدة مناطق محيط مستشفى الأمل التابع للجمعية، ما أدّى إلى أضرار كبيرة في المبنى.

ودمّرت طائرات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم مسجد حمد غربي المدينة.

في المغازي، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا في حارة القساطنة داخل المخيم، ما أدّى إلى إصابة عدد من المواطنين بإصابات متفاوتة الخطورة.

في النصيرات، ارتقى 14 شهيدًأ جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "نويجع" غربي المخيم.

في دير البلح، نفّذت طائرات الاحتلال حزامًا ناريًا وشنّت سلسلة من الغارات المتتالية على جنوبي المدينة.

في شمال قطاع غزة، شنّت طائرات الاحتلال صباح اليوم غارةً جوية على على مدينة غزة.

كما ارتقى الصحفي معتز الغفري وزوجته ونجله جرّاء قصف الاحتلال مركبةً قرب بركة الشيخ رضوان شمالي المدينة.

وواصلت مدفعية الاحتلال قصفها على عدة مناطق شمالي القطاع.

وفي صباح اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني منطقة تل الزعتر، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.