القسام تبث مشاهد جديدة لعملياتها في خانيونس وأحد قادتها يوجه رسالة للاحتلال

غزة - فلسطين أون لاين

بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة لاستهداف وتدمير آليات الاحتلال العسكرية والاشتباك مع جنود الاحتلال من "مسافة صفر" في محور مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته كتائب القسام عبر منصتها على "تيليغرام"، أحد قادة القسام ووجه رسالة للاحتلال، قائلاً: "كتائب القسام فكرة ولا تموت، وشعبنا الحبيب الغالي يدرك جيداً أن الاحتلال هو سبب المأساة".

نفى أحد قادة القسام الميدانيين -ظهر خلال الفيديو- وجود مقاتلي المقاومة في أوساط المدنيين كما يزعم جيش الاحتلال، واصفًا إياه بأنه "عدو سافل لا يستقوي علينا كرجال موجودين في الميدان وفي عقدنا القتالية المتقدمة".

مشاهد حصلت عليها الجزيرة لما قالت كتائب القسام إنها لاشتباكات من النقطة صفر بين مقاتليها والجيش الإسرائيلي في خان يونس #حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/zlv6s8Amhx — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 14, 2024

وأضاف: "حماس من صلب هذه الأرض وهذا الشعب، والذين يستشهدون هم أبناؤنا وأطفالنا وأهلنا". مؤكدًا: "سيُهزَم جيش الاحتلال وسيعرف في نهاية المعركة أنه كان يبحث عن سراب، وهذه الأرض تعرف رجالها ومن يقاتل ويدافع عنها".

وقال المقاوم من كتائب القسام، إن "الاحتلال واهم إذا اعتقد أنه قادر على إنهاء حماس، ومستحيلٌ أن يفكك قدراتنا القتالية بل نحن من سنفكك آلياته وسنفجرها".

وفي ذات الفيديو ظهر أحد مقاومي كتائب القسام قبل لحظات من تفجير قوة لجيش الاحتلال، في خطاب مع زميل له: "خلّي نتنياهو ينفعهم.. ديلفري ع جهنم.. ألو أصبر شوي خلّي إللي ورا يقدّم، عشان يونسوا بعض".

ودأبت كتائب "القسام" خلال معركة "طوفان الأقصى"، على توثيق عملياتها ضد جيش الاحتلال، والتي تتمثل باستهداف الجنود والدبابات والآليات العسكرية بقذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، والكمائن وعمليات القنص وتفخيخ فوهات الأنفاق في المناطق التي توغل فيها جيش الاحتلال.

واعترف الجيش "الإسرائيلي" بمقتل 569 من عناصره، إضافة إلى إصابة 2864، من بينهم 344 عسكريًا يتلقون العلاج بالمستشفيات، حالة 30 منهم توصف بالخطيرة، منذ بدء العدوان على القطاع والعملية البرية.

وأفادت معطيات الجيش الإسرائيلي بأنّ 353 ضابطًا وجنديًا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات بينهم "29 في حالة خطيرة و239 متوسطة و85 طفيفة".